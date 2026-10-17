Inauguran en Caracas Cumbre de Gerencia Pública y Economía Digital

Especialistas, académicos y voceros de los sectores público y privado inauguraron este viernes en Caracas la Cumbre Internacional de Gerencia Pública y Economía Digital (Ciged) 2026. La actividad tiene como objetivo impulsar la inserción del país en el entorno de la economía digital y la gobernanza.

Tras realizar sesiones previas en las ciudades de Valencia y Maracay, el evento se instaló en la capital venezolana para estructurar la Declaración de Caracas. Esta hoja de ruta compilará las propuestas de los debates para ser entregada posteriormente al Gobierno Nacional.

La jornada de apertura contó con la participación de autoridades del Instituto de Altos Estudios en Gerencia Municipal (Iaegem), representantes de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e) y parlamentarios de la Asamblea Nacional (AN).

Propuestas para la gobernanza y leyes digitales

Durante el inicio de las sesiones, el presidente del comité organizador de la Ciged 2026, Erick Beni Flores, señaló que el documento final se entregará a las instituciones públicas, al sector privado y a la academia para afianzar el desarrollo tecnológico del país.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la AN, Ramón Lobo, indicó que las propuestas generadas en las mesas de trabajo servirán como insumo técnico para la elaboración de leyes que regulen y respalden las transacciones digitales.

La programación del encuentro se extenderá durante los días 16 y 17 de octubre en Caracas, con ponencias dedicadas a la inteligencia artificial, criptoactivos, finanzas y gestión pública.