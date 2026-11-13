Inauguran escuela de educación especial en Ocumare del Tuy

Con el objetivo de garantizar espacios educativos dignos y de calidad, el Gobierno Nacional inauguró una escuela de educación especial en Ocumare del Tuy.



Durante un recorrido por el municipio Tomás Lander, el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, detalló a través de su cuenta de Telegram que también se inspeccionaron los trabajos de rehabilitación en el complejo educativo de Ocumare del Tuy que agrupa tres instituciones.

La intervención comprende la escuela principal, un Simoncito aledaño cuya capacidad de atención aumentará de 300 a 500 niños tras su ampliación y una unidad de educación especial. Estas labores forman parte de un plan nacional que contempla la recuperación de 36 planteles en la entidad mirandina y 23 escuelas de educación especial en todo el territorio nacional.

Al respecto, Héctor Rodríguez destacó el esfuerzo articulado que hace posible estos logros. “Es un trabajo conjunto entre el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno municipal y, lo más importante, la comunidad organizada. Nosotros estamos trabajando intensamente para mejorar la educación en Venezuela, mejorar su infraestructura, mejorar las condiciones de nuestros trabajadores, ampliar las cocinas”.

Asimismo, el titular de la cartera educativa resaltó el impacto del Programa de Alimentación Escolar (PAE), detallando el crecimiento sostenido de su infraestructura y capacidad de cobertura.

“Estos días les decía que hemos ampliado 700 cocinas nuevas, hemos abierto 700 cocinas. Con esta pasamos las 20 mil cocinas, 60 mil madres cocineras, dos millones de platos de comida diaria y vamos a seguir incrementando”, remarcó.

En cuanto a las metas previstas para el presente período académico, Rodríguez reiteró el llamado a consolidar la participación colectiva en pro del desarrollo integral de los estudiantes.



“Queremos llegar a este año escolar a dos millones y medio de platos para seguir incrementando la matrícula, la asistencia a clase, la calidad educativa. Los niños son el futuro de Venezuela, así que yo les pido a todos y a todas que nos ayuden a trabajar, a fortalecer la educación, a fortalecer los valores, a fortalecer el contenido, a fortalecer las escuelas. Nosotros seguimos trabajando”, detalló Rodríguez desde la ciudad mirandina.



