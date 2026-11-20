Este viernes fue entregada oficialmente la nueva sede de la Escuela Básica Carmen Norte, ubicada en la parroquia Santa Rosa del municipio Valencia, en el estado Carabobo, en una jornada encabezada por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez; el gobernador de la entidad, Rafael Lacava, y la alcaldesa local, Dina Castillo, según información publicada en las redes sociales del ministro Héctor Rodríguez.

Este plantel funcionaba en una vivienda que resultaba pequeña, por lo que la comunidad solicitó se permitiera una nueva sede, lo que permitió ampliar su matrícula de 50 a más de 100 niños y niñas, y tiene capacidad para atender hasta 190, explicó el ministro. «Es una obra moderna, bonita, que amplía sus espacios», dijo.

Durante un recorrido, Rodríguez destacó que en Carabobo se han rehabilitado recientemente 20 escuelas, una está «casi lista» y dentro de poco iniciará la intervención de otras 20.

“A esto se suma un plan especial para reparar 78 escuelas que resultaron afectadas por el doble terremoto, el cual se ejecuta de manera articulada entre el Gobierno nacional, la Gobernación de Carabobo, las alcaldías y los gobiernos comunales”, enfatizó.

El titular de la cartera de Educación resaltó que la nueva escuela Carmen Norte cuenta con su Programa de Alimentación Escolar (PAE), al tiempo que recordó que a nivel nacional se han inaugurado este año 1.144 cocinas escolares, superando así las 20.000 activas, donde más de 60.000 Madres Cocineras elaboran más de 2 millones de platos diarios.

“Gracias a este respaldo integral, la matrícula escolar nacional pasó de 5,5 millones a superar los 6.010.000 estudiantes, con la meta de alcanzar los 7 millones mediante la apertura y recuperación de nuevas aulas en todo el territorio”, resaltó.

«Estamos trabajando de manera mancomunada, como un solo equipo y remando en la misma dirección, que es mejorar la educación de Venezuela. Si mejoramos la educación, no hay manera de que no mejore el país, porque es la herramienta fundamental», concluyó.