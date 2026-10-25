Fue inaugurado el PDVAL Sabana Grande en el municipio Bolívar. Fotos: Minppal Trujillo.
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Trujillo

Inauguran nuevo Pdval en Trujillo para favorecer a 6.000 familias

El Plan Venezuela Alimenta avanza en la entidad con la rehabilitación de las Casas de Alimentación y el despliegue de las Ferias del Campo Soberano

Rebeca Viloria Peña

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 Fue inaugurado el Pdval “Sabana Grande” en el municipio Bolívar del estado Trujillo, el cual atenderá de manera directa a más de 6.000 familias de la localidad, así como a jurisdicciones vecinas con productos de la canasta básica a precios asequibles.

Yughatsi Colina, directora regional del Ministerio del poder popular de Alimentación (Minppal), indicó que como parte del Plan Venezuela Alimenta se garantiza al pueblo trujillano el acceso directo y oportuno a gran variedad de alimentos.

“Esto no es solo un establecimiento comercial, sino que es el esfuerzo mancomunado de todas y de todos, sobre todo del poder popular; un esfuerzo del gobierno nacional, regional y municipal que seguirá emancipando y garantizando la alimentación en todo el municipio Bolívar y el estado Trujillo”, aseguró Colina.

Agregó que el nuevo establecimiento operará de lunes a domingo desde las 8 de la mañana ofreciendo víveres, frutas, verduras, proteínas y artículos de limpieza a precios accesibles.

Por su parte, la alcaldesa del municipio Bolívar, María Auxiliadora Núñez, destacó que la apertura de este Pdval transforma la dinámica de atención social en la zona. Asimismo, beneficiarias locales como Leonor Prieto y Yuria Torres expresaron su agradecimiento y satisfacción por el acceso oportuno a rubros de calidad a bajo costo.

Acompañamiento al pueblo trujillano

Como parte de este despliegue de protección social en Trujillo, se llevó a cabo la reinauguración de la Casa de Alimentación del sector Santa Cruz quinta etapa, parroquia San Luis del municipio Valera, la cual forma parte de un plan gradual de rehabilitación que abarca las 98 casas de alimentación operativas en el estado, brindando acompañamiento continuo a las madres cocineras del sector.

“Seguimos consolidando las políticas de seguridad alimentaria impulsadas por nuestro Gobierno Bolivariano, garantizando atención directa y amorosa a las familias más vulnerables de nuestra comunidad”, aseveró Colina.

Paralelamente, el Estado Mayor de Alimentación distribuyó más de 30 toneladas de rubros esenciales mediante las Ferias del Campo Soberano en el municipio San Rafael de Carvajal, favoreciendo a cerca de 7.000 familias trujillanas con el abastecimiento de verduras, hortalizas, víveres y proteínas.

  • Más de 6.000 familias son favorecidas con la venta de productos de la canasta básica a precios justos
  • Con programas sociales atienden a la población más vulnerable
  • En Valera fue reinaugurada la Casa de Alimentación del sector Santa Cruz

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