Inauguran sede municipal de atención a niños y adolescentes en Yaracuy

El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cmdnna) del municipio Independencia, en Yaracuy, estrenó una nueva sede diseñada para optimizar la atención de la población en esa jurisdicción.

El alcalde de Independencia, José Alejandro Mujica, destacó que las instalaciones ofrecen amplios espacios y mayor comodidad para los 31 funcionarios adscritos al organismo y los usuarios diarios. Indicó que la entrega forma parte de un cronograma de nueve obras programadas por las festividades patronales de San Rafael Arcángel 2026, siendo esta la tercera infraestructura inaugurada.

​»Velamos por la protección de los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en la ley. Es un equipo que vive día a día trabajando en estas instalaciones, ahora en un mejor espacio para brindar una atención de altura», expresó el mandatario local.

Balance de gestión e impacto

​A la par de la apertura, la institución presentó su balance de gestión de 2026, el cual supera las 2.500 atenciones en el municipio.

El director del organismo, Asdrúbal Gutiérrez, precisó que se otorgaron más de 2.200 permisos de viajes nacionales e internacionales, además de autorizaciones laborales para adolescentes a partir de los 14 años.

Asimismo, resaltó la cobertura mensual de aproximadamente 30 niños provenientes de diversas instituciones educativas, atendidos por un equipo de seis especialistas.

En lo que va de año contabilizan más de 200 atenciones efectivas y mantienen seguimiento a menores con condiciones como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y autismo.

La primera dama del municipio, Hilary Reyes, enfatizó que la institución trabaja con total entrega para el bienestar integral de la infancia, la adolescencia y sus familias.