Incautan en Falcón 1.735 panelas de drogas

En el marco de la cooperación internacional y mediante un trabajo articulado con la Aduana de Francia y la Superintendencia Nacional Antidrogas, efectivos militares del Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), entre otros, detuvieron en alta mar a tres ciudadanos e incautaron 1.735 panelas de drogas con un peso bruto de 1.494,362 kilogramos.

Detalles de ese procedimiento están explanados en un reporte publicado por la Superintendencia Nacional Antidrogas, donde se señala que el cargamento estaba distribuido en nueve panelas (8,856 kilos de cocaína) y otras 1.726 panelas (1.485,506 kilogramos de marihuana).

La actuación se concretó tras la intercepción de una embarcación rápida tipo go fast en las costas falconianas, donde se transportaba el alijo.

“La efectividad del procedimiento operacional fue el resultado del despliegue conjunto e interinstitucional en la lucha frontal contra las mafias del narcotráfico transnacional”, dice el reporte del ente oficial.

Los aprehendidos y las evidencias incautadas fueron puestos a la orden del Ministerio Público para que adelante las investigaciones y los procedimientos legales correspondientes.