El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) entregó 280 certificados a entrenadores deportivos de Venezuela, bajo el perfil productivo laboral de Entrenador Deportivo de Voleibol.

La acreditación es el resultado de dos años de trabajo en los que la institución, junto con especialistas nacionales, instaló mesas técnicas para diseñar este perfil ocupacional. La iniciativa permite que promotores deportivos comunitarios accedan a conocimientos especializados y obtengan un respaldo formal, reseñó el Inces en nota de prensa.

Para alcanzar la certificación, los aspirantes demostraron su experiencia previa mediante un portafolio de saberes y cursaron unidades curriculares como Principios de las Técnicas del Voleibol, Reglamento, Pedagogía del Deporte y Planificación Deportiva, entre otras.

“Este es el logro sostenido de quienes aman esta disciplina. Resalto el empeño de compañeros para quienes esto tiene gran valor; es una acreditación técnica que les permite profesionalizarse en cualquier campo (…). Continúa nuestro compromiso y el trabajo conjunto con las universidades para que todos crezcan en este deporte”, aseveró el presidente del Inces, Wuikelman Angel Paredes, durante el Festival de Servicio y Recepción, organizado por la Fundación Salón de la Fama del Deporte Venezolano (Fundafama).

En la actualidad, 5.233 participantes se forman en esta especialidad en 16 estados, una cifra que supera los registros de 2024, año en que egresaron 1.998 preparadores. Las clases son impartidas por maestros técnicos con trayectoria comprobada y titulación universitaria en el área deportiva.

Este avance responde a una alianza estratégica entre el Inces y Fundafama, además del trabajo articulado con el profesor Fernando Márquez González, cuyo aporte ha sido clave en el desarrollo del programa.

La institución prevé instalar nuevas mesas técnicas para baloncesto, fútbol sala y tenis de mesa, así como para las ocupaciones de árbitros y anotadores. Asimismo, prepara la firma de un convenio con trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para sumarlos a este plan nacional de formación técnica deportiva.

Otros convenios

El Inces concretó una alianza con la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV para impulsar el desarrollo profesional de su personal.

Para responder al nuevo manual de cargos, 200 trabajadores serán atendidos en tres ejes: Área Administrativa y Talento Humano, Atención al Público (bibliotecas y recepción) y Mantenimiento, Infraestructura y Patrimonio (oficios generales y Jardinería Patrimonial bajo el método de Villanueva).