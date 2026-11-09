Incineradas 2,1 t de drogas incautadas

Como parte del cumplimiento de los acuerdos de cooperación internacional entre Venezuela y Francia, la Superintendencia Nacional Antidrogas llevó a cabo en los estados Miranda y Aragua la incineración de 2.138 kilos con 280 gramos de drogas incautadas en el mar Caribe, en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de Drogas y el Vértice 2 de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

Durante el acto de incineración, Danny Ferrer Sandrea, quien está al frente de la Superintendencia Nacional Antidrogas, enfatizó que “esta acción conjunta con Francia reafirma la efectividad de la cooperación internacional e inteligencia compartida frente al problema mundial de las drogas”.

El superintendente estuvo acompañado por el comandante nacional antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ciro Fonseca; representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, Sébastien García, agregado aduanero de la Embajada de Francia en Colombia concurrente en Venezuela y Kim Ramoneda, encargada de Negocios de la Embajada de Francia en Venezuela.

Cabe destacar que la droga incinerada proviene de una operación conjunta ejecutada en el mar Caribe entre la GNB, la Armada Bolivariana y la Marina Nacional Francesa, que interceptó el pesquero “Libertad”. En el procedimiento, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana detuvo a cuatro ciudadanos e incautó las sustancias ilegales, junto a elementos de interés criminalístico.