Informe: Israel usa el invierno como arma

El gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está utilizando el duro invierno como arma en contra del pueblo palestino por cuarto año consecutivo.

Así lo denunció este jueves el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos en un informe en el cual remarca que los habitantes de la Franja de Gaza siguen privados de refugios seguros ante la llegada de la temporada invernal, caracterizada por fuertes aguaceros, que provocan inundaciones y derrumbes, además de bajas temperaturas, todo lo cual afecta a una población en su mayoría sobreviviendo en precarias condiciones.

En su comunicado, el organismo expone que se requieren al menos 200.000 tiendas de campaña, así como un millón de lonas, mientras se mantienen los impedimentos impuestos por el régimen sionista para la entrada de los indispensables suministros básicos para los refugios y materiales para la reparación de viviendas.

El Observatorio remarca que en los últimos tres inviernos se han producido inundaciones de las tiendas de campaña y los refugios de los desplazados, con agua de lluvia y residuales, provocando la muerte de niños, incluidos bebés, que podrían haberse evitado proporcionándoles la calefacción y la protección adecuada.

La organización alerta de que se encuentran en riesgo los ocupantes de unas 7.800 tiendas de campaña, así como los habitantes de cerca de 2.000 residentes de edificios agrietados en peligro de derrumbarse.