Inicia huelga general de maquinistas de trenes en España

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) arrancó a las 00:01 horas locales de este martes la primera de las dos jornadas de protesta programadas para esta semana contra el grupo Renfe. La medida de fuerza paraliza las labores del personal de conducción en denuncia por el incumplimiento de los compromisos institucionales orientados a ejecutar una reforma estructural en los protocolos de seguridad de la red nacional.

La huelga de este martes se extenderá hasta las 23:59 horas y precederá a una segunda jornada fijada para el jueves, la cual se desarrollará en tres intervalos de paros parciales: de 06:20 a 09:20 horas, de 14:20 a 17:20 horas y de 21:20 a 23:20 horas. La operatividad del sistema ferroviario afrontará además mayores complicaciones el miércoles debido a la convocatoria de una huelga general en todo el territorio español.

El conflicto sindical se agudizó tras el trágico accidente del pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), donde la colisión entre dos unidades cobró la vida de 69 personas. Ante la falta de avances concretos, Semaf formalizó la protesta al día siguiente del siniestro.

Tras un reciente encuentro con el vicepresidente primero del Gobierno y ministro transitorio de Transportes, Carlos Cuerpo, la dirigencia sindical ratificó las movilizaciones. Aunque el Ejecutivo presentó documentación técnica y ofreció fijar plazos regulatorios en cuestión de semanas, el secretario general de Semaf, Diego Martín, precisó que la representación laboral requiere evaluar a fondo la propuesta gubernamental antes de desactivar las acciones de fuerza.

Servicios mínimos y alternativas para usuarios

Ante el impacto en la movilidad, el Ministerio de Transportes fijó los servicios mínimos obligatorios. Para la red de Cercanías se garantiza una cobertura del 75 % en horas punta y del 50 % durante el resto del día. Los trenes de Media Distancia operarán a un 65 % de su capacidad habitual, mientras que los trayectos de Alta Velocidad y Larga Distancia mantendrán una frecuencia del 72 %. El transporte de Mercancías experimentará la mayor reducción, operando únicamente al 20 %.

Renfe anunció la habilitación de cambios y anulaciones de billetes sin cargo para todos los viajeros afectados, incluidos aquellos cuyos trayectos figuraban dentro de los servicios mínimos. La compañía notificará directamente los ajustes mediante mensajes SMS y correo electrónico a los datos registrados en cada reserva.

En los núcleos urbanos de alta demanda se prevén severas distorsiones en la circulación. Cercanías Madrid advirtió sobre alteraciones considerables en sus frecuencias e instó a los usuarios a recurrir a transportes alternativos.

En Cataluña, Rodalies confirmó que el servicio operará con afectaciones continuas a lo largo de tres días consecutivos, escenario que se suma a los retrasos generalizados registrados este lunes por fallos operativos que el Govern atribuyó a la plantilla de conducción.

El Gobierno español decretó los servicios mínimos de tren y avión para la huelga general del 11N.