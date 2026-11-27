La Integral de Mercados y Almacenes (Inmerca) ejecutó un despliegue operativo de limpieza y recuperación de espacios públicos en la esquina República, como parte de las acciones destinadas al mantenimiento de los puntos de recolección de desechos sólidos de la avenida Intercomunal Valle-Coche.

Durante la jornada, reseñada en redes sociales, las cuadrillas realizaron el retiro de desechos acumulados, lavado profundo de las áreas, renovación y pintura de contenedores, así como el acondicionamiento de los muros perimetrales y la demarcación de los pasos peatonales.

La intervención forma parte de la atención progresiva de los 22 puntos de recolección de desechos sólidos distribuidos a lo largo de la avenida Intercomunal Valle-Coche, con el propósito de mantener estos espacios en condiciones adecuadas para la disposición de residuos y el tránsito de los ciudadanos.

El despliegue se enmarca en el Plan Caracas se ve mejor, iniciativa orientada a transformar y mantener en óptimas condiciones los espacios públicos de la ciudad, instruida por la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.