Instalan 12 transformadores en Punto Fijo

Un total de 12 transformadores junto a la sustitución de 51 postes de alumbrado y la colocación de luminarias LED, fueron instalados en la comunidad de Las Piedras (municipio Carirubana) como parte de una jornada de mejoramiento de los servicios públicos en Falcón.

El gobernador, Víctor Clark, precisó que las maniobras se concentraron en los corredores de las calles México, Libertad y Valencia.

En el ámbito de saneamiento y aguas servidas, reemplazaron el colector principal en el sector Josefa Camejo Este, adyacente a la avenida Ramón Ruiz Polanco, restituyendo el flujo adecuado del sistema de tuberías para más de 35 familias.

Clark acompañado del alcalde Luis Piña, los equipos operativos de la Secretaría General de Servicios Públicos y los entes adscritos del Estado, revisaron los avances en la estación de bombeo de aguas servidas de los sectores MaraCardón y Maraquiva, así como los trabajos de adecuación en la Estación de Bombeo de Agua Potable Sur para estabilizar presiones hacia la red domiciliaria.

Las cuadrillas atendieron las averías de conectividad en la intersección de las calles Mariño y México.

Varios frentes en simultáneo

El Ejecutivo Regional señaló que aplicaron 210 toneladas de mezcla asfáltica en la intersección de la avenida Coro con la calle Doña Emilia, complementada con demarcación y señalización.

“Mantenemos un despliegue permanente en el municipio Carirubana para dar respuesta directa a las necesidades de nuestro pueblo. Este abordaje integral beneficia a cerca de 400 mil habitantes garantizando la operatividad continua de estas obras”, asentó.

El mandatario regional enfatizó que estas intervenciones forman parte de una planificación sostenida para elevar los estándares de funcionamiento de las redes de servicios esenciales en la península.

Carolina García, habitante de Las Piedras, indicó que el Gobierno Bolivariano, presidido por Delcy Rodríguez, sigue trabajando por mejorar las condiciones.

«Nos sentimos muy agradecidos con todos los niveles de gobierno por su atención prestada y por brindar soluciones de envergadura a nuestros problemas en cada territorio», enfatizó.