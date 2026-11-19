Tras el doblete sísmico del pasado mes de junio y el inicio de las demoliciones controladas, la Fundación Instituto de Ingeniería (Fiiidt), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de Ecosocialismo instalaron estaciones de monitoreo en La Guaira para medir la calidad del aire y analizar el polvo generado por los daños y la remoción de escombros.

De acuerdo con una nota de prensa, el objetivo de esta instalación es orientar decisiones técnicas y proteger a la población y al personal de trabajo.

El monitoreo comenzó en Caraballeda una vez superada la prioridad de rescate y luego se extendió a Naiguatá y Catia La Mar. Las mediciones continuarán durante la demolición, la limpieza y la reconstrucción.

Las muestras se analizarán para determinar el tamaño, la forma y la composición de las partículas, y sus resultados podrán compararse con registros de centros de salud para investigar posibles vínculos entre el polvo y afecciones respiratorias.

Miriam Suárez, jefa del Centro de Tecnología de Materiales de la Fiiidt, explicó que tanto los movimientos telúricos como las demoliciones pueden incrementar la concentración de polvo en el ambiente.

«Tanto el evento de los terremotos por sí, como las demoliciones que se están haciendo ahora, generan una cantidad importante de polvo en suspensión en el ambiente, que a veces vemos, pero que a veces no vemos, y está ahí. Y cuando ocurren este tipo de cosas es muy importante monitorear las variables ambientales», expresó Suárez en nota de prensa.

El seguimiento científico permitirá evaluar los riesgos ambientales a lo largo del proceso y distinguir posibles efectos del polvo de enfermedades estacionales.