Es el tercer espacio en Caracas para la población neuro divergente / Foto: Cortesía
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Instalan parque para la población neurodivergente

El nuevo espacio en el Parque Los Cabos incorpora elementos arquitectónicos y de paisajismo para el confort y tranquilidad de los usuarios

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La alcaldesa Carmen Meléndez inauguró una nueva área dedicada a la diversidad funcional y neurodivergente ubicada en el parque Sucre Los Caobos. Este proyecto representa el tercer espacio de su tipo creado en la ciudad capital y fue diseñado de manera especializada para atender a personas de todas las edades con diferentes condiciones de procesamiento sensorial.

Durante la inauguración, la alcaldesa destacó que la ciudad ya cuenta con experiencias previas y exitosas en materia de inclusión. Entre ellas destacan el primer espacio para la neurodivergencia inaugurado en el complejo Parque Hugo Chávez (parroquia Coche) y el segundo situado en el parque Arístides Rojas (parroquia El Recreo).

El diseño de esta nueva área en Los Caobos incorpora elementos arquitectónicos y de paisajismo pensados para el confort y la tranquilidad de los usuarios, que incluyen zonas de calma y áreas destinadas al aislamiento acústico.
Posee sistemas de iluminación controlada, juegos de estimulación sensorial, elementos de movimiento rítmico, uso de materiales naturales y señalización predictiva.

Meléndez precisó que esta obra forma parte de las políticas públicas y de los esfuerzos continuos impulsados en la ciudad capital para consolidar entornos urbanos accesibles, promover la integración social y garantizar el respeto y la atención adecuada hacia las personas neurodivergentes y con diversidad funcional.

“Seguimos impulsando la inclusión en la capital”, refirió la alcaldesa.

María Maldonado fue a conocer las instalaciones y señaló que a los niños neurodivergentes les hacen falta estas instalaciones, ya que van perdiendo el miedo, pueden realizar ejercicios y disfrutar los espacios públicos.

Israel Gómez pidió que estos parques se multipliquen en todo el país. “Este espacio hacía falta en este parque, ya que los niños pueden distraerse y realizar actividades distintas a su rutina diaria”.

Milagros Rojas dijo que instalar aparatos para niños con modalidad reducida es un gran avance para la inclusión de estas personas.

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