Instituciones forenses y policiales debaten sobre la Reforma de la Justicia Penal

Representantes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) se sumaron a la Consulta Nacional para la transformación del sistema de justicia penal venezolano.

La actividad, desarrollada en la sede del Cicpc en Caracas, contó con la participación del secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Consulta Nacional sobre la Reforma de Justicia Penal, Larry Devoe, quien subrayó la importancia de incorporar distintas perspectivas en este proceso.

«Esta consulta debe permitirnos tomar una fotografía en la que todos y todas nos veamos reflejados», expresó el también Fiscal General de la República.

Devoe también resaltó el papel de la investigación criminal y las disciplinas forenses en el funcionamiento del sistema judicial, al considerar que «la investigación científica y las ciencias forenses son pilares fundamentales de la justicia penal, pues aportan elementos objetivos y verificables para la determinación de la verdad».

En la actividad, también participó el director del Cicpc, Douglas Rico, quien planteó la necesidad de sumar a los distintos actores vinculados con la administración de justicia para impulsar cambios en el sistema.

«Es el momento de corregir, y para eso necesitamos de todos y de todas que, de una u otra manera, tenemos que ver con la justicia, trabajar para lograr que esa justicia penal, esa justicia social, la justicia desde cualquier punto de vista que se vea, sea una justicia verdaderamente retributiva, una justicia de paz, una justicia donde el hombre y la mujer de Venezuela sientan que hay una seguridad jurídica», aseveró.

En representación del Senamecf, su director adjunto, Sinuhe Villalobos, expuso los principios que orientan la participación de la institución en esta iniciativa e instó a incluir en la reforma, como prioridad, la celeridad procesal, la atención humanitaria y la ética.