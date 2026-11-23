Los servicios de inteligencia de Estados Unidos alertaron a la población sobre la inminencia de nuevas y severas interrupciones tecnológicas en todo el país, luego de una cadena de colapsos digitales que golpeó a sectores estratégicos. El director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, advirtió este domingo 22 de noviembre que el caos operativo persistirá mientras las corporaciones y las agencias federales intentan adaptar sus redes a la era de la inteligencia artificial, según reportó CNBC.

Los informes oficiales surgen tras una semana crítica marcada por caídas simultáneas en el transporte aéreo, fallos en plataformas corporativas como Microsoft Outlook y demoras en las transacciones financieras. Aunque el Gobierno estadounidense descarta por ahora que estos incidentes respondan a un ciberataque coordinado, Clayton reconoció que la transición tecnológica provocará severos desajustes en los servicios cotidianos.

«El pueblo estadounidense debe estar preparado para una gran cantidad de inversión en la actualización de nuestros sistemas; deben estar preparados para la inversión en ciberseguridad, y deben estar preparados para que cada vez que hay un cambio escalonado en la tecnología, un cambio escalonado tanto en la computación como en las aplicaciones, habrá baches en el camino», declaró el jefe de inteligencia a la cadena CNN.

El funcionario subrayó que los ciudadanos deben asumir que las plataformas esenciales sufrirán cortes temporales durante estos procesos de migración y blindaje. Pese a la magnitud de los fallos recientes, aseguró que el sector privado y el Ejecutivo enfrentan la contingencia de manera preventiva.

El Tesoro intenta contener la alarma ante la vulnerabilidad bancaria

En medio de la incertidumbre generada por las advertencias de inteligencia, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, buscó calmar los temores sobre la estabilidad del sistema financiero. Consultado en un programa de la cadena CBS sobre si los ciudadanos deben alarmarse por la seguridad de sus fondos, el funcionario respondió con un tajante «no, no deberían».

Bessent atribuyó los recientes colapsos operativos a los parches de seguridad que aplican los bancos para protegerse ante los avances de la inteligencia artificial, citando el caso de J.P. Morgan ocurrido la semana pasada. Para justificar las molestias que sufren los usuarios, el titular del Tesoro comparó las caídas informáticas con los efectos secundarios de una inmunización.

«Creo que el pueblo estadounidense debería pensar en ello como una vacuna. Tu brazo puede doler, puedes sentirte un poco mal al día siguiente, pero aumenta tu inmunidad y resiliencia a largo plazo», afirmó Bessent para minimizar el impacto de las fallas.

Una infraestructura digital expuesta al colapso

Los reportes de inteligencia coinciden con una sucesión de incidentes graves que evidencian la fragilidad de la infraestructura digital crítica de Estados Unidos. En los últimos días, el país registró una paralización nacional del tráfico aéreo, interrupciones en la plataforma del banco Chase y una caída de casi 24 horas en los servicios de Microsoft Outlook.

La crisis alcanzó incluso a las agencias encargadas de la seguridad nacional y el orden público. Los informes confirman un fallo técnico en la red clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y una intrusión informática en la base de datos criminales del Buró Federal de Investigaciones (FBI), episodios que exponen la vulnerabilidad de las redes gubernamentales frente a los desafíos tecnológicos actuales.