INTT registra un crecimiento de 12,91% en regularización de transporte de carga

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt) registró un crecimiento de 12,91% en los procesos de registro y regularización de transporte de carga durante octubre de 2026, en comparación con el mismo mes de 2025.

El organismo gestionó 13.958 trámites para garantizar un tránsito ordenado y seguro en la vialidad nacional.

Según el organismo, el objetivo es mejorar la movilidad urbana e interurbana y garantizar que el parque automotor cumpla con la normativa de circulación vigente.

El Intt instó a transportistas y propietarios particulares a actualizar la documentación de sus vehículos.

A traves de la red social Instagram, el ente público informó que «impulsa el desarrollo económico del país mediante la atención eficiente al sector de transporte de carga».

Intt realizará gira nacional

Previamente, las autoridades del ente público anunciaron que a partir del próximo 17 de noviembre iniciarán una gira operativa a escala nacional, la cual integrará despliegues, inspecciones y operativos en cada estado y municipio del país para la atención directa de los vehículos de transporte.

Asimismo, se abordaron asuntos vinculados a la seguridad del Estado, por lo que se coordinará la presencia en terminales a nivel nacional a través de mesas de seguridad y control estratégicos.