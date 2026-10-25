Investigan quién alentó las violentas acciones vandálicas en Barcelona

Los Mossos d’Esquadra, cuerpo de seguridad de Cataluña, mantienen abierta una investigación para identificar a los promotores de la movilización juvenil que desencadenó graves desórdenes públicos en Barcelona. Las actuaciones policiales tras los disturbios dejan un balance de 128 personas detenidas —de las cuales 72 son menores de edad—, 14 agentes de la policía catalana heridos, un guardia urbano lesionado y 23 establecimientos comerciales saqueados o vandalizados en la capital catalana.

El dispositivo de seguridad desplegado por la policía catalana registró la detención de 122 hombres y seis mujeres, identificando que dos de los arrestados sumaban antecedentes por alteración del orden público. Durante las intervenciones, las fuerzas de seguridad levantaron 68 actas administrativas por el decomiso de armas blancas, aerosoles, pasamontañas, material pirotécnico y piedras empleadas en los enfrentamientos.

Los incidentes incluyeron el levantamiento de barricadas, la quema de vehículos y el pillaje en diversos comercios del centro urbano. Las autoridades locales del Ayuntamiento de Barcelona valoraron de forma preliminar los daños ocasionados en el mobiliario público en 36.000 euros, mientras que los Mandos Policiales destacaron la «violencia extrema» empleada por los manifestantes durante los choques con las unidades antidisturbios.

Plataformas digitales anónimas bajo la lupa policial

Las pesquisas policiales se centran en rastrear el origen de la convocatoria difundida por la plataforma anónima Blocus. La red utilizó principalmente la plataforma TikTok y canales de mensajería como Telegram y WhatsApp para convocar a estudiantes bajo consignas inspiradas en el movimiento francés «Lycées Indignés», solicitando a los asistentes acudir vestidos de negro, con el rostro cubierto y portando pirotecnia.

La Comisaría Jefa de los Mossos d’Esquadra confirmó que se trabaja en coordinación con cuerpos policiales de Europa para monitorizar la propagación de estas llamadas a la movilización en redes sociales.

El objetivo del rastreo abarca tanto a la cúpula organizadora del grupo anónimo como el perfil de las aproximadamente 450 personas identificadas durante el operativo desplegado para contener los disturbios.