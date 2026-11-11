Irán advierte que atacará bases de EEUU en Europa si sufre otra agresión

Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán evalúan extender el radio de sus operaciones hacia instalaciones militares estadounidenses ubicadas en territorio europeo, en caso de ejecutarse un nuevo ataque contra la nación persa.

La postura responde a la determinación del gobierno iraní de ejercer su legítimo derecho a la defensa y salvaguardar la soberanía nacional ante cualquier agresión armada que comprometa su integridad territorial.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, general Mohsen Rezaei, precisó durante una entrevista exclusiva concedida a la cadena Al Mayadeen que cualquier error de cálculo por parte de Washington desencadenará una respuesta militar de mayor escala.

La doctrina defensiva de Teherán contempla neutralizar los puntos de origen de las agresiones, lo que incluye bases de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en suelo europeo si desde esas instalaciones despegan aeronaves con misiones de bombardeo hacia territorio iraní.

Irán asegura que ha aumentado sus capacidades ofensivas y defensivas

La capacidad de disuasión del país respalda el ejercicio de esta defensa soberana, según las declaraciones del alto funcionario militar. Rezaei ratificó que las fuerzas armadas iraníes registran un incremento sustancial en sus capacidades ofensivas y defensivas, respaldadas por acciones operativas previas que incluyen la neutralización de aeronaves militares, el derribo de cerca de 200 drones y la captura intacta de dos submarinos avanzados y siete vehículos aéreos no tripulados pertenecientes a las fuerzas estadounidenses.

En el ámbito diplomático y estratégico, Teherán mantiene su posición soberana al descartar negociaciones bajo presión y desmentir la existencia de contactos directos con la Casa Blanca.

El gobierno iraní supedita la reapertura del estrecho de Ormuz al cumplimiento estricto de siete exigencias fundamentales —encabezadas por el cese definitivo de las operaciones militares en el Líbano y Gaza—, al tiempo que reafirma su derecho inalienable al desarrollo de su programa nuclear con fines pacíficos, destinados a la propulsión naval y al funcionamiento de pequeños reactores.