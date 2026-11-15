Irán atacó radar estadounidense en Baréin con seis drones de combate

Seis drones de combate impactaron este domingo 15 de noviembre el sistema de radar de defensa aérea que EEUU opera en la base de helicópteros de Al-Riffa, en Baréin. La operación fue confirmada por la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (Cgri), según reseñaron agencias internacionales.

El mando militar iraní informó que el objetivo consistió en neutralizar las capacidades de detección y vigilancia en esa instalación del Golfo Pérsico. Tras las detonaciones reportadas en distintas zonas del territorio bareiní, el organismo calificó la maniobra como la segunda fase de su respuesta ante los ataques contra infraestructura en Irán.

Esta incursión ocurre dos días después de que la misma fuerza destruyera otro radar de alerta temprana de EEUU en ese país. De acuerdo con el Cgri, la escalada comenzó tras los bombardeos estadounidenses contra una torre de telecomunicaciones en la ciudad iraní de Sirik.

Disputa por rutas petroleras y advertencias

El organismo militar acusó al Gobierno de EEUU de intentar desviar la atención internacional luego de sus operaciones de escolta marítima en la región. Según la denuncia difundida por Teherán, dichas maniobras encubrían actividades de contrabando y extracción de hidrocarburos en el Golfo Pérsico.

Ante este escenario, las autoridades iraníes señalaron que mantendrán el resguardo sobre esa vía de tránsito energético y aseguraron haber desmantelado el trasiego de crudo en la zona. Asimismo, advirtieron que cualquier nueva incursión militar recibirá una réplica sin restricciones geográficas.

El enfrentamiento forma parte de las hostilidades iniciadas en febrero entre Irán, EEUU e Israel, que mantienen activa la confrontación sobre instalaciones militares y redes de comunicación en el Golfo. La continuidad de las acciones bélicas en el área dependerá de los próximos movimientos operativos que ejecute Washington en la región.