El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, pidió este viernes a la Organización para la Cooperación Islámica convocar una reunión extraordinaria de cancilleres para responder ante el genocidio en la Franja de Gaza.

De acuerdo con un despacho de Prensa Latina, Araqchi denunció los ataques, los desplazamientos forzados y las trabas a la ayuda, y reclamó medidas urgentes para levantar el bloqueo y garantizar el ingreso de asistencia humanitaria.

En un mensaje difundido en su red social X, Araqchi manifestó que «Gaza necesita una acción urgente para levantar el asedio y obligar a la entidad sionista a permitir la entrada de ayuda».

إن استمرار الإبادة الجماعية والتهجير القسري ومنع المساعدات عن غزة وصمة عار في جبين الإنسانية.



غزة بحاجة إلى تحرك عاجل لرفع الحصار وإرغام الكيان الصهيوني على إدخال المساعدات.



وقد طلبتُ من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية. pic.twitter.com/8OXKHBl3If — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 19, 2026

La solicitud llega tras una operación israelí que, según autoridades gazatíes, obligó a más de seis mil palestinos a abandonar sus hogares.

Aunque el alto el fuego rige desde el 10 de octubre de 2025, detalla el despacho de Prensa Latina, persisten denuncias de bombardeos, disparos y restricciones a la ayuda. Las cifras citadas del Ministerio de Salud de Gaza atribuyen a la ofensiva iniciada en octubre de 2023 un saldo de 74.715 muertos y 176.139 heridos.