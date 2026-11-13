Israel bombardea otra vez hospital en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) perpetraron la madrugada del jueves un nuevo ataque contra el Hospital Nasser, en el sur de Gaza, asesinando al menos a seis personas, incluyendo un niño y un médico, mientras 28 fueron heridas.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Salud gazatí, el ataque contra el centro de salud, uno de los pocos que aún funcionan precariamente en el enclave palestino luego de más de tres años de agresión por el régimen sionista del primer ministro Benjamín Netanyahu, alcanzó el ala quirúrgica, dañando gravemente o destruyendo varias salas y quirófanos.

Distintas imágenes difundidas por los medios mostraban los escombros esparcidos sobre camas y equipos hospitalarios, así como restos de proyectiles.

Entre quienes perdieron la vida estaban el cirujano general Rizk Abu Shaira y al menos dos pacientes, uno de ellos un menor de 13 años.

El director del Hospital Nasser, doctor Ahmed Al Farra, denunció que el bombardeo constituye “un crimen en toda la regla”, advirtiendo que los daños comprometen aún más la atención sanitaria que ya estaba en precarias condiciones antes de la llegada del invierno.

“Las fuerzas de ocupación (israelíes) atacaron el edificio Al Yasin (del complejo hospitalario) con dos proyectiles. Uno explotó, otro no”, detalló.

Es al menos la séptima ocasión en la cual los israelíes atacan este centro hospitalario. En una de ellas, el año pasado, asesinaron a 22 personas.

La organización Médicos por los Derechos Humanos-Israel condenó el bombardeo, calificándolo como una “continuación del genocidio” en la Franja, que prosigue “bajo la apariencia del alto el fuego” y priva “a los palestinos del acceso a atención médica”. l