Italia aprueba decreto para procesar a menores de 14 años tras protestas en Milán

Tras los incidentes violentos registrados el pasado fin de semana, el Consejo de Ministros de Italia ratificó este martes una serie de reformas en materia de seguridad ciudadana.

La nueva normativa no solo agrava las penas para los manifestantes violentos, sino que traslada la responsabilidad económica de los saqueos a los padres e introduce medidas excepcionales de retención para menores desde los 14 años de edad.

Para contener la crisis, el Ejecutivo de la primera ministra Giorgia Meloni autorizó el despliegue de 500 militares adicionales para reforzar la seguridad en Milán. El alcalde de la ciudad italiana de Milán (norte), Giuseppe Sala, celebró este miércoles el refuerzo del orden público.

«Quiero decir sin ambigüedades que, en esta fase crítica, lo primero es el control y represión de estos fenómenos. No quiero que mis palabras se malinterpreten: No estoy en absoluto en contra de que lleguen 500 militares», dijo a los medios tras participar en un encuentro sobre orden público en la delegación del Gobierno.

El alcalde Giuseppe Sala abandona la comisión provincial de orden público y seguridad en la Prefectura. Foto: redes sociales







Por su parte, el ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, aseguró que «El mensaje que hay que transmitir es que nada quedará impune y que quienes causen destrozos pagarán» recalcando que lo ocurrido en Milán y otras ciudades «no tiene nada que ver con los disturbios, porque robaron zapatos y ropa…». De ahí el deseo de que los «padres distraídos» de niños que «en lugar de estar en el colegio estaban en la calle destrozando cosas» paguen por los daños.

La nueva normativa, de aplicación inmediata, castiga con hasta cinco años de cárcel y multas de hasta 20.000 euros a quienes integren grupos de cinco o más personas que comprometan la seguridad pública en las manifestaciones. Además, el texto legal establece que estas sanciones se endurecerán drásticamente si los participantes se cubren el rostro o si las protestas resultan en personas heridas.

Meloni rechaza la violencia

Este martes, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, informó que cerca de 200 agentes de policía resultaron heridos y 330 personas fueron detenidas, de las cuales la mitad eran de «origen extranjero», es decir, nacidas en el extranjero o nacidas en Italia de padres extranjeros.

«No hay nada revolucionario en vandalizar y robar. El vandalismo y el robo no son protesta, son delincuencia», ha declarado Meloni en sus redes sociales.

«Destruir y robar no es protestar, es delito, y la respuesta del Estado debe ser firme», declaró en un vídeo difundido por X tras la reunión del gabinete.

Manifestare è un diritto, devastare le nostre città no. Ecco le misure che abbiamo approvato per contrastare la violenza e tutelare la sicurezza dei cittadini. pic.twitter.com/kqk51X8YZa — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2026

Preocupación por nuevas protestas

Lo que comenzó como una protesta sectorial de estudiantes, agricultores y transportistas ha derivado en disturbios generalizados. El descontento social por la crisis económica mantiene en vilo al país de cara a las movilizaciones convocadas para el próximo sábado.

El impacto ya se nota en las calles de Milán, donde el comercio de alta gama se blinda con medidas excepcionales de seguridad tras sufrir saqueos, cierres forzados y detenciones masivas en los últimos días.

El malestar por el encarecimiento de la vida sigue sumando apoyos entre estudiantes y trabajadores, elevando el temor a que se repitan los graves enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.