Italia multó a Meta con 805 millones de euros por acceder a galerías privadas

La Autoridad Garante para la Protección de Datos Personales de Italia impuso este sábado una multa de 805 millones de euros a la empresa tecnológica Meta. El organismo determinó que la compañía accedió de manera irregular al contenido privado almacenado en los teléfonos móviles de usuarios en ese país.

De acuerdo con el ente regulador, la infracción ocurrió mediante la aplicación de Facebook para dispositivos con sistema operativo Android. A través de esta plataforma, “la empresa tuvo acceso a fotografías, videos y metadatos relacionados guardados en los teléfonos inteligentes de los usuarios italianos sin haber obtenido un consentimiento específico y sin haberlos informado adecuadamente”.

La medida apunta directamente contra la función denominada “Obtener sugerencias de la galería al navegar por Facebook”, herramienta activa desde 2023. Este mecanismo analiza la memoria interna del dispositivo móvil para proponer al usuario imágenes y grabaciones de su propia galería sin autorización previa.

El pasado 21 de octubre, se conoció que Meta Platforms, la empresa tecnológica dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp; entre otros activos, deberá pagar unos 25 mil millones de dólares por supuestamente haber infringido una ley estatal de Estados Unidos de protección al consumidor en más de 43 millones de ocasiones.

Un juez de Nuevo México, ordenó en sanciones civiles por engañar a los consumidores sobre la protección de sus datos personales y las medidas de seguridad de sus plataformas.