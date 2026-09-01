Jesús Farías: Acuerdo energético con EEUU promueve el desarrollo económico del país

El diputado a la Asamblea Nacional, Jesús Farías señaló que el acuerdo energético entre Venezuela y Estados Unidos promueve el desarrollo económico de la nación.

«Todos estos problemas eléctricos, de agua, de salarios, de empleo, de servicios en general, del deterioro de los sistemas educativos y de salud… Este deterioro, solo lo podemos detener, como de hecho lo estamos haciendo con los recursos que generemos a partir del desarrollo económico y precisamente este acuerdo va a tener un impacto muy importante en ese sentido, lo podemos observar claramente», sostuvo en su intervención en la sesión de la AN.

Añadió que el Estado garantizará el uso adecuado de los recursos que se generen a partir del acuerdo binacional.

«Van a llegar inversiones con su tecnología, con sus capacidades productivas, con sus capacidades gerenciales. Eso va a desencadenar efectos multiplicadores en la industria nacional y nosotros garantizaremos que eso se aproveche al máximo», aseveró.

La Asamblea Nacional aprobó este martes el Proyecto de Acuerdo en Respaldo al Convenio Energético entre Venezuela y Estados Unidos.

En sesión especial, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseveró que el acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y la República Bolivariana de Venezuela «no se está dando aún en discusión» por parte del Órgano Legislativo, esto debido a que el documento no ha sido consignado por las partes involucradas.

Asimismo, señaló la importancia de respaldar el acuerdo que impulsa el Gobierno Nacional liderado por la presidenta Delcy Rodríguez.

«Nosotros vamos a la aprobación de este acuerdo para darle todo nuestro apoyo al gobierno de nuestra querida presidenta, Delcy Rodríguez. La Asamblea Nacional es una fuerza muy importante en el escenario político de nuestro país», sentenció Farías.

La presidenta Delcy Rodríguez anunció el sábado en cadena nacional que se prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con «un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo». Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio.