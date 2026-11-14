Jornada de medicina interna en Monagas reúne a más de 500 asistentes

Con una masiva participación que supera las 500 personas, dieron inicio las conferencias y simposios especializados en el área de la salud, consolidando a la región oriental como un epicentro de actualización académica y científica.

El encuentro logra integrar a las delegaciones de los capítulos vecinos de Bolívar, Nueva Esparta, Anzoátegui y Sucre, fomentando el intercambio de experiencias clínicas y el trabajo colaborativo entre las distintas entidades.

Cristian Márquez, secretario de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna (SVMI), capítulo Monagas, destacó que la realización de este evento en suelo monaguense representa un impulso significativo para el fortalecimiento del gremio médico regional.

La actividad cuenta con una nutrida participación de médicos internistas, generales y especialistas de diversas áreas, quienes se suman a una programación caracterizada por su rigor científico.

De acuerdo con Márquez, el impacto formativo de estas jornadas recae de manera especial en los estudiantes de medicina y en los residentes en formación, aunque también resulta indispensable para los especialistas que requieren mantenerse al día con los avances de la medicina moderna, nivelando los estándares de atención en todo el oriente venezolano.

Tres días de intensa actividad formativa con 36 ponencias

Por su parte, el Dr. José Antonio Márquez, miembro de la SVMI, detalló que el evento cuenta con una robusta programación de más de 36 ponencias distribuidas a lo largo de tres días de intensa actividad formativa.

La agenda incluye simposios especializados de alta categoría en disciplinas como cardiología, neumonología, áreas cardiometabólicas e innovación médica.

Uno de los pilares fundamentales de este encuentro es la transmisión y renovación constante de conocimientos en la medicina interna, una especialidad que evoluciona permanentemente.

“Con esta iniciativa, el evento no solo fortalece las competencias profesionales del gremio local, sino que proyecta su alcance a todo el oriente del país, garantizando un impacto positivo en la calidad de la salud de la región”, dijo Márquez, miembro de la SVMI.