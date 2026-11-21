Unos 379 kilos de desechos plásticos fueron retirados de las costas de playa Telésforo, en el municipio Guanta del estado Anzoátegui, durante una jornada de saneamiento ambiental celebrada este sábado en el marco del Día Mundial de la Pesca.

La actividad formó parte del programa nacional «Pesca tu plástico», una iniciativa impulsada por el Ministerio de Pesca y Acuicultura (Minpesca) para sanear los espacios marinos y promover el reciclaje en las zonas costeras, informó la gerente regional del Centro Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura (Cenipa), Yasbleidy Serrano.

Voluntarios e instituciones ambientales retiraron 379 kilos de plástico durante la jornada por el Día Mundial de la Pesca

En esta jornada participaron equipos de Minpesca, Cenipa, Fonpesca, Insopesca, Minec y alcaldía de Guanta, que se sumaron a las labores de limpieza.

Serrano resaltó el trabajo en la arena y la orilla que se hizo con el respaldo directo de los pescadores, jóvenes y voluntarios agrupados en los Consejos de Pescadores, Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras (Conppa) de Playa Telésforo y Bahía de Guantar.

La vocera recordó que todo el material recuperado durante estas jornadas será enviado a centros de acopio para su procesamiento y transformación, como una acción directa de las comunidades pesqueras que buscan reducir la contaminación en sus zonas de trabajo y proteger la fauna marina de la que depende el sustento de sus familias.