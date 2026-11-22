Treinta habitantes del estado Aragua volvieron a ver con claridad luego de someterse a intervenciones oftalmológicas gratuitas en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Quirúrgico La Candelaria, ubicado en el municipio Mario Briceño Iragorry (El Limón).

Un equipo multidisciplinario compuesto por cirujanos oftalmológicos y personal de enfermería del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) estuvo al frente del operativo, brindando una solución médica oportuna a los ciudadanos. La jornada contó con la supervisión directa de la Autoridad Única de Salud regional, Dra. Yosmary Lombano, y la coordinadora estadal de la Fundación Misión Barrio Adentro (FMBA), Velly Martínez.

Treinta pacientes de Aragua recibieron atención oftalmológica gratuita en el CDI La Candelaria. Foto Gobernación de Aragua

Martínez explicó que la reciente activación del área quirúrgica de este centro permite consolidar la atención visual en la entidad, integrando las operaciones de cataratas a las cirugías de pterigión que ya se venían realizando. Destacó además que el abordaje fue integral, ya que los beneficiarios recibieron sin costo alguno los insumos médicos necesarios, la primera cura y el tratamiento postoperatorio completo para asegurar una pronta recuperación.

De igual forma, la coordinadora regional de la FMBA resaltó que este despliegue responde a las políticas de protección social impulsadas por el Ejecutivo Nacional, en trabajo conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Ejecutivo Regional, enmarcadas en el Plan de la Aragüeñidad.

Por su parte, Lombano elogió la entrega y el profesionalismo del personal médico y asistencial que participó en la jornada en favor de las familias locales. ‘La reactivación de la sala quirúrgica es sinónimo del trabajo articulado para fortalecer la red de atención gratuita y de calidad a la población’, afirmó la funcionaria.

Se prevé que este tipo de jornadas se mantengan de forma continua en la red hospitalaria y ambulatoria de Aragua, con el objetivo de descongestionar las listas de espera oftalmológicas y ampliar la capacidad de respuesta quirúrgica en la región.