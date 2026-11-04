Justicia de Paz advierte que recortes de presupuesto fomentan impunidad en Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una contundente advertencia sobre el riesgo inminente de que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado colombiano queden sin justicia ni sanción judicial.

El presidente de la alta magistratura, Alejandro Ramelli, responsabilizó a las recientes decisiones presupuestarias promovidas por la administración del mandatario de derecha Abelardo de la Espriella, las cuales amenazan con desmantelar el modelo de justicia transicional en el país.

Durante una rueda de prensa en Bogotá, el magistrado Ramelli exigió abrir un debate nacional de manera urgente sobre el peligroso precedente que sienta el debilitamiento financiero del organismo judicial.

El alto funcionario calificó las medidas como un “grave error histórico” que atenta contra el derecho inalienable a la verdad y genera una profunda frustración en millones de víctimas que esperan sentencias condenatorias contra los responsables.

Asfixia financiera y retroceso institucional en la búsqueda de justicia

El detonante de la crisis institucional es la drástica reducción presupuestaria impuesta para el ejercicio fiscal de 2027. El Ejecutivo aplicó un recorte de más de 50 millones de dólares (equivalente a unos 170.000 millones de pesos colombianos), reduciendo drásticamente la partida asignada al tribunal.

Esta asfixia económica compromete de forma directa el funcionamiento operativo de la JEP y paraliza los avances alcanzados en los expedientes más emblemáticos del conflicto armado.

Ramelli cuestionó severamente la pretensión del Gobierno de desviar las causas judiciales hacia los tribunales de la justicia ordinaria. El magistrado recordó las fallas estructurales, la sobrecarga procesal y la histórica falta de capacidad que impidieron a la justicia convencional investigar eficazmente los crímenes de guerra antes de la creación del sistema transicional derivado del Acuerdo de Paz. Transferir estos procesos en el contexto actual equivale a imponer un manto de desprotección e impunidad sobre los victimarios.

Desprotección de las víctimas y paralización de los territorios

Las repercusiones de este recorte financiero impactan de manera directa la infraestructura operativa del tribunal en las regiones más golpeadas por la violencia. La falta de recursos económicos restringe la realización de audiencias territoriales y debilita severamente los esquemas de representación jurídica para las víctimas que exigen verdad y reparación.

Asimismo, la merma presupuestaria pone en riesgo inminente los programas de protección a testigos, comparecientes y víctimas que rinden testimonio en las investigaciones.

La paralización de estas garantías no solo detiene la emisión de sentencias decisivas, sino que perpetúa un esquema de impunidad estructural impulsado desde los sectores conservadores del poder público, dejando desamparadas a las comunidades que claman por justicia