Justicia española ordena cese del grupo neonazi Núcleo Nacional tras incautar su arsenal

La Justicia española decretó el cese total de actividades de la organización neonazi Núcleo Nacional, tras una macrooperación de la Policía Nacional que desmanteló su cúpula y clausuró sus sedes principales. El despliegue judicial y policial ejecutado el pasado viernes dejó un saldo de 14 detenidos y 12 registros en distintas provincias del país. Los investigadores imputan a los implicados graves delitos de asociación ilícita y delitos de odio dirigidos contra colectivos vulnerables y grupos de ideología antagónica.

Durante los doce registros efectuados en diversos inmuebles, incluida la sede central del colectivo en Madrid, los agentes decomisaron un peligroso arsenal bélico. El inventario policial registra más de veinte armas de fuego, abundante munición, armas blancas, pistolas táser, defensas extensibles, escudos tácticos y múltiples objetos contundentes listos para la confrontación.

Junto al armamento, los cuerpos de seguridad hallaron abundante propaganda y parafernalia de corte supremacista y radical. Este material servía como herramienta central para la difusión de discursos de odio y la radicalización ideológica de los simpatizantes que acudían a los locales de la agrupación.

La magistrada instructora imputó formalmente a la asociación como persona jurídica para frenar su operatividad desde la raíz. Como consecuencia directa de esta resolución, las autoridades ordenaron la clausura y el precintado inmediato de las sedes situadas en Madrid, Burgos y Valladolid, además del bloqueo total de sus perfiles y contenidos en redes sociales.

Red de captación y despliegue territorial

Las pesquisas judiciales revelaron que Núcleo Nacional articulaba una estructura dedicada específicamente a la captación y el adoctrinamiento de jóvenes y menores de edad. A través de encuentros presenciales y campañas digitales, los dirigentes incitaban a los nuevos reclutas a ejecutar actos de violencia y discriminación en el espacio público.

El operativo policial abarcó siete provincias españolas para desarticular simultáneamente todos los nodos activos de la red. Los agentes arrestaron a cinco personas en Madrid, tres en Asturias y dos en Valladolid, mientras que ejecutaron una detención individual en las provincias de Guadalajara, Pontevedra, Burgos y Alicante.

Tras tomar declaración a los 14 detenidos, el juzgado dictó estrictas medidas cautelares para garantizar su sujeción al proceso penal. La juez impuso a todos los investigados la retirada inmediata del pasaporte, la prohibición expresa de abandonar el territorio español y la obligación de realizar comparecencias semanales ante la sede judicial.

Vínculos con sectores de la extrema derechaa

El análisis de la documentación intervenida y el rastreo de las actividades del grupo evidencian estrechas conexiones con sectores políticos de extrema derecha española.

La estructura aprovechaba estos lazos y espacios afines para ampliar su alcance, legitimar su discurso radical y facilitar la captación de nuevos militantes en entornos juveniles.

Las fuerzas de seguridad mantienen abierta la investigación para determinar el grado de financiación y el alcance total de las colaboraciones entre los líderes de Núcleo Nacional y otras plataformas extremistas. El desmantelamiento de estas sedes supone un golpe decisivo contra las redes de violencia organizada y radicalización política en España.