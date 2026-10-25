Juventud y trabajadores manifiestan rechazo a las políticas de Keiko Fujimori

Las calles de Lima y diversas regiones de la nación peruana se convirtieron en el escenario de una masiva jornada de movilizaciones sociales que evidencia el acelerado desgaste político del Ejecutivo encabezado por la presidenta Keiko Fujimori. La convocatoria, impulsada con una notable y enérgica presencia de la juventud trabajadora, dejó al descubierto el fin inmediato de la breve «luna de miel» gubernamental tras la implementación de una agenda de corte neoliberal que atenta contra las conquistas sociales y laborales del país.

El prematuro desencanto popular frente a la administración de derechas se cristalizó en las inmediaciones del Congreso de la República y el centro capitalino, donde manifestantes y fuerzas policiales registraron intensos enfrentamientos durante la jornada. La respuesta de las comunidades jóvenes y las bases sindicales refleja una profunda indignación ante el proyecto del Gobierno de solicitar facultades legislativas autónomas por 120 días en áreas clave como tributación, modernización estatal y normativas laborales.

Las manifestaciones populares representan el punto más alto de una ola de descontento que comenzó a gestarse con paros regionales en Loreto y Ucayali a causa del encarecimiento constante del costo de la vida. Para la juventud y la clase trabajadora, la inclinación económica del mandato presidencial amenaza con profundizar la precarización del empleo, debilitar la estabilidad laboral y priorizar el gasto estatal en detrimento del bienestar colectivo.

Demandas laborales y clamor popular contra el encarecimiento de la vida

El contingente encabezado por la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú unificó la indignación juvenil con la presentación formal del Pliego Nacional de Reclamos 2027.

La propuesta exige aumentos salariales sustanciales, mejoras integrales en la seguridad de los puestos de trabajo y una reducción histórica de la jornada laboral de 48 a 44 horas semanales, manteniendo intactas las remuneraciones de los asalariados.

Asimismo, las protestas expresaron la abierta desaprobación ciudadana ante el alza desmedida en los precios de los combustibles y el colapso del sistema público de salud, caracterizado por la escasez de medicamentos, la falta de profesionales de la medicina y la paralización en la asignación de citas.

Las plataformas sociales ratificaron que continuarán en la vía pública para impedir el avance de reformas que desprotejan a los sectores más vulnerables del Perú.