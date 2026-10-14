Kiev viola la tregua energética al atacar 2 refinerías en Rusia

El vice primer ministro ruso, Alexánder Novak, denunció este miércoles nuevos ataques perpetrados por Kiev contra infraestructura energética rusa, pese al anuncio de Trump sobre una tregua energética entre Rusia y Ucrania.

“Según el Ministerio de Energía y las empresas, el régimen de Kiev atacó hoy dos refinerías en las regiones de Sarátov y Riazán”, dijo el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, citado por Actualidad RT.

Agregó que “la parte ucraniana no muestra ninguna intención de avanzar hacia un alto el fuego energético”.

El Kremlin aseguró horas antes que el acuerdo sobre la tregua energética entre Rusia y Ucrania, anunciado por Trump, nunca se llegó a cerrar, por lo que no se puede afirmar que Rusia lo esté violando.

El acuerdo, según declaraciones publicadas por la agencia de noticias EFE, «no se llegó a concretar, por lo que no se puede decir que Rusia no lo esté cumpliendo», dijo en rueda de prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Más de 90 drones ucranianos derribados

El Ministerio de Defensa ruso informó que las fuerzas de defensa aérea destruyeron 91 drones en las provincias de Sarátov y Riazán en las últimas 24 horas.

«En las últimas 24 horas las fuerzas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 23 drones en la provincia de Riazán y 68 en la de Sarátov», reza el comunicado de Defensa.