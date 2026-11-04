La AN avanza en discusión sobre la Ley del Sistema y Servicio Eléctrico

Durante la sesión ordinaria de este martes, la Asamblea Nacional (AN) avanzó en la segunda discusión de la Ley del Sistema y Servicio Eléctrico, al aprobar 11 artículos de manera unánime.

Durante el debate, se aprobaron 21 modificaciones, incorporaciones y supresiones de epígrafes, acápites y artículos, contemplados en el informe presentado por la Comisión Permanente de Administración y Servicios para su discusión artículo por artículo.

Al someterse a debate el artículo 24 de la propuesta de ley, el presidente de la referida comisión, diputado Pedro Carreño, instancia encargada de la redacción del articulado, solicitó el diferimiento del mismo para una próxima sesión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento.