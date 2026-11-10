La AN discute hoy ley del servicio eléctrico

La Asamblea Nacional tiene previsto aprobar y sancionar hoy la nueva Ley del Sistema Eléctrico Nacional, un marco jurídico estratégico concebido para ofrecer una respuesta estructural a los problemas de energía que han afectado al país.

El anuncio fue ratificado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, durante su reciente visita al estado Yaracuy, donde enfatizó que la legislación constituye un pilar fundamental para avanzar hacia la “solución definitiva” de la crisis eléctrica y garantizar el desarrollo socioeconómico de la nación. Durante su intervención en tierras yaracuyanas, Rodríguez destacó que el nuevo instrumento legal abre de manera formal las puertas para que el sector empresarial privado participe activamente en la producción y comercialización de electricidad en todo el territorio nacional.

Hasta la fecha, los diputados han dado el visto bueno a 95 artículos de los 119 que componen el instrumento legal por lo que se prevé su pronta aprobación.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante, detalló que la iniciativa legal contempla destrabar nudos administrativos y abrir espacio a la inversión privada y extranjera, con el fin de aportar el músculo económico que requiere el sistema eléctrico nacional.

Infante también precisó que, gracias al aporte de diversos sectores del país, la propuesta normativa preserva el rol central del Estado en las funciones estratégicas del sistema, al tiempo que habilita la autogeneración para áreas como la industria petrolera, a fin de resguardar el suministro de los ciudadanos.

Explicó el parlamentario que faltan 20 artículos para completar el proyecto que armoniza las competencias de los niveles nacional, estadal y municipal con el objetivo de optimizar la prestación del servicio.

Asimismo, ante los reclamos por cortes de energía en distintas regiones del país, hizo un llamado a mantener la confianza en las labores que ejecutan, de manera articulada, el Ejecutivo nacional, las gobernaciones y las alcaldías para el mantenimiento, poda y sustitución de transformadores.

Por último, indicó que las instituciones trabajan en una fase inicial enfocada en mitigar las fallas actuales para avanzar, progresivamente, hacia la plena estabilidad y satisfacción de la demanda eléctrica en todo el territorio nacional.

El proyecto de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico fue presentado y aprobado por unanimidad en primera discusión por la Asamblea Nacional en junio pasado.

Tras un programa de consulta pública, fue presentado a segunda discusión, la cual ha avanzado hasta el artículo 95, y se han incorporado las normativas sobre autogeneración, la participación comercial del sector privado y la reestructuración de la supervisión técnica.

Los artículos con objeciones técnicas que han conllevado a diferir las discusiones fueron a revisiones antes de su redacción definitiva.