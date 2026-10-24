La Guaira recupera 95% de sus comercios de servicios

El 95% de los comercios de servicios con posibilidades de operar en La Guaira se encuentra activo, cuatro meses después del doble sismo del 24 de junio, informó Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados, durante la inauguración de la primera tienda de Forum en la entidad.

Atencio recordó que, inmediatamente después de los movimientos telúricos, solo 35% de los establecimientos comerciales permanecía abierto, mientras que otro 33% estaba en proceso de revisión. En ese momento, existían dudas sobre la posibilidad de que el resto pudiera reanudar sus actividades.

El representante gremial destacó que la reactivación comercial continúa con nuevas inversiones y anunció que el supermercado Páramo abrirá próximamente en la entrada de Maiquetía, aunque no precisó una fecha exacta.

«Seguimos creciendo, se siguen abriendo establecimientos, siempre apostando al estado de La Guaira», expresó Atencio, quien atribuyó los avances a la confianza de los habitantes, los empresarios y las autoridades.

Sector supermercados suma 103 tiendas en Venezuela

Con la inauguración de Forum en La Guaira, el sector de los supermercados alcanza 103 tiendas en el país, de acuerdo con las cifras ofrecidas por Atencio, quien destacó la continuidad de las inversiones privadas en el mercado venezolano.

El presidente de la asociación indicó que el abastecimiento de productos en los supermercados se ubica en 98%, mientras que 99% de las operaciones se realiza en bolívares. Añadió que 90% de los productos disponibles es de fabricación o ensamblaje nacional, aunque parte de la materia prima y los empaques provienen del exterior.

En materia laboral, señaló que el sector genera 850.000 empleos directos e indirectos en Venezuela y aporta 6% al producto interno bruto (PIB).

Atencio destacó que la apertura de nuevos supermercados no solo amplía la oferta de alimentos, productos de higiene, salud y artículos para el hogar, sino que también genera puestos de trabajo y contribuye a dinamizar la economía.