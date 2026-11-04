La Guardia del Pueblo lleva 15 años como articulador social

La última unidad creada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) es la Guardia del Pueblo (GDP). Apenas el 8 de noviembre venidero cumplirá 15 años, tal como se anuncia en sus redes sociales. Su comando central está en Maripérez, Caracas, haciendo frente con el Parque Nacional Warairarepano: desde sus instalaciones se puede ver cuando suben y bajan las cabinas del teleférico por encima de la Cota Mil.

Y mientras un grupo de soldados de la Guardia del Pueblo hace prácticas, trotando casi que de rodillas, otros uniformados del comando central monitorean en tiempo real, desde la Sala Situacional, todas las actividades que a diario ejecutan en las 35 unidades de articulación social asentadas en las 24 entidades de Venezuela. ‘’Somos articuladores sociales sin límites’’, dice un pendón colocado detrás de la silla desde donde despacha el general de división Rafael Hernández Aguirre, quien actualmente está al frente de la Guardia del Pueblo.

Todas las paredes de las dependencias que hay en el comando central de la Guardia del Pueblo sirven de carteleras con las consignas, principios, misiones, mapas de los servicios que prestan los integrantes de la unidad, diplomas de agradecimiento y fotografías de las visitas especiales. Una de las últimas gráficas corresponde a la visita que realizó el ministro de la Defensa, Gustavo González López, quien se interesó en conocer cómo iba el curso de primeros auxilios impartido a nivel nacional para los soldados de la Guardia Nacional. ‘’Se quedó impresionado’’, comentó uno de los asistentes al entrenamiento.

Nueve vértices

Pero la gran infografía a la que todo agente de la Guardia del Pueblo presta especial atención abarca toda una pared de la Sala Situacional, donde se describen los nueve vértices de acción que cumple esa unidad militar en toda Venezuela. Escrito con letras metálicas, están los dos grandes ámbitos en que se despliega la Guardia del Pueblo: apoyo a los grandes planes sociales (también llamados misiones) y seguridad ciudadana preventiva. Porque la GDP no rescata secuestrados, no incauta droga, ni resguarda las fronteras como sí lo hacen los restantes tres comandos en que se divide la Guardia Nacional Bolivariana; es decir, Comando Nacional Antidrogas, Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), Comando Aéreo y Comando de Vigilancia Costera. En contraste, los integrantes de la GDP se meten en las barriadas e instituciones educativas para prestar servicio en materia de identidad nacional, comunicación popular, cultura, deporte, vivienda, servicios públicos, alimentación y educación, según se lee en esa infografía incrustada en la pared lateral de la Sala Situacional.

Y en las letras chiquitas, debajo de cada uno de esos vértices, están las tareas correspondientes. Por ejemplo, debajo del vértice Servicios Públicos, se puede leer: «plan complementario de distribución de agua potable, articulación con los actores corresponsables en la prestación de los servicios básicos en los sectores más vulnerables, participación en las mesas de trabajo a fin de mejorar las condiciones de prestación y distribución de gas doméstico…’’

Mientras leemos todas esas tareas correspondientes a los nueve vértices, hay un grupo que literalmente afina los cuatro que serán entregados a 6 mil escolares, como un recuerdo de los primeros 15 años de la GDP. Incluso, un compositor oriundo de Valle de la Pascua (Guárico) compuso una especie del Himno al Cuatro, a estrenarse en el evento central del decimoquinto aniversario de la unidad militar, perteneciente a la Guardia Nacional Bolivariana.

Comando Nacional Guardia del Pueblo celebra sus 15 aniversario

Comando Nacional Guardia del Pueblo celebra sus 15 aniversario

Comando Nacional Guardia del Pueblo celebra sus 15 aniversario

Comando Nacional Guardia del Pueblo celebra sus 15 aniversario

Comando Nacional Guardia del Pueblo celebra sus 15 aniversario

Estadísticas operaciones Enero-Octubre

40.395 abordajes. Las jornadas con mayor impacto poblacional entre enero y octubre fueron en materia de salud (11.604 actividades); servicios públicos (9.436); educación (6.436) y seguridad ciudadana preventiva (4.287)

Programa Mi Cancha Bonita. Las estadísticas registran un total de 2.067 canchas rehabilitadas en centros educativos y sectores populares.

Medicamentos. Acompañamiento a la red de Farmacias Fénix conformada por 70 unidades móviles.

Distribución de gas. Durante el periodo comprendido entre enero y octubre, los efectivos de la GDP distribuyeron 4.963.599 cilindros, beneficiando a igual número de familias, según el reporte que se observa en las pantallas de la Sala Situacional.