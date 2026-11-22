En el marco de la Filven 2026, Monte Ávila Editores Latinoamericana presentó la obra «La pregunta perenne», del historiador y articulista de Últimas Noticias Alexander Torres Iriarte, quien capitalizó su labor como agregado cultural en México para tender un puente intelectual entre ambas naciones mediante el análisis de la identidad latinoamericana.



Galardonado en la IX Bienal Nacional de Literatura Félix Armando Núñez, el ensayo examina la construcción del “ser mexicano” tras la Revolución a través del pensamiento de Octavio Paz, Emilio Uranga y Leopoldo Zea, entre otros, demostrando cómo el género ensayístico funciona como un “vehículo ideal para la autognosis” frente a las crisis de conciencia de la región.

Explicó el autor que su investigación nació en suelo azteca “como una especie de autoimposición: analizar la historia y la cultura mexicana”, pues aunque este debate parta de la realidad del país norteamericano, “tiene repercusión en toda nuestra América”.



La mirada jurídica

También en la Feria Internacional del Libro, el diputado de la Asamblea Nacional Carlos Sierra presentó su quinta obra titulada «Nuevo sistema jurídico. El poder desde las bases», publicada por Vadell Hermanos Editores.

El libro de sierra fue presentado junto a la directora ejecutiva de la Fundación Museos Nacionales, Mary Pemjean; la representante de la casa editorial, Valentina Vadell; y los diputados de la AN, Noris Herrera y el cantante de música llanera Cristóbal Jiménez, entre otros.

Se trata de una obra de carácter accesible y pedagógico, prologada por Tania D’Amelio y Edgardo Toro Carreño, prevista como una herramienta práctica dirigida a las 5.418 comunas del país.



Sierra, por su parte, abogó por fortalecer la articulación entre la AN y el Parlamento Comunal, a los que describió como “dos brazos de un mismo cuerpo”, y denunció una vez más el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores, exigiendo su retorno al país.



A punto del cierre

Aunque eventualmente se extiende unos días más, está previsto que hoy culmine la gran fiesta del libro y la palabra luego de diez días de intensa labor bajo la premisa “Leer es renacer”.



A las 11 de la mañana se contempla el conversatorio “Anna Ajmatova. Lo recuerdo todo”, a cargo de la poeta y docente Belén Ojeda, marcando el hito final de una hermosa experienia que durante 22 ediciones ha legado a Caracas y al país felicidad, hermandad y conocimiento.