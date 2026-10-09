La jurista Navi Pillay gana el Premio Nobel de la Paz de 2026

Navanethem «Navi» Pillay, jueza sudafricana, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026, por su labor en favor de la paz, el derecho internacional y el castigo de crímenes atroces.

«El Premio Nobel de la Paz de 2026 se concede a una persona que, con un valor y una integridad excepcionales, ha abierto el camino hacia un orden jurídico mundial más amplio e inclusivo», expresó el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, citado por la agencia de noticias EFE.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law.#NobelPrize pic.twitter.com/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

Watne Frydnes destacó la labor de la jurista sudafricana en procesos internacionales contra el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad.

De acuerdo con el comité, con este galardón, se requiere recordar al mundo que «el Estado de derecho —nacional e internacional— sustenta el sistema que hemos establecido para garantizar la paz y resolver los conflictos de manera no violenta. La paz requiere justicia».

De igual forma, busca reconocer la labor de los juristas para implementar justicia con «coraje, visión y determinación».

«Hoy, mientras estos mismos jueces son sancionados y sus instituciones son atacadas, necesitamos personas de coraje, visión y determinación, cualidades que la laureada con el premio de la paz de 2026, Navi Pillay, demuestra en su labor en el banquillo», señala el organismo internacional.

“This a reminder to the world that we need to strengthen international law.”



Immediately following the announcement, Jørgen Watne Frydnes, Chair of the Norwegian Nobel Committee, was interviewed about the 2026 Nobel Peace Prize. pic.twitter.com/VaxWw1Oqv3 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

Recalcan que, en estos momentos, donde se registran varios conflictos a escala global, es importante recordar que «el derecho internacional es un fundamento para un mundo más pacífico».

«En un momento de desafíos existenciales –incluyendo más guerras y conflictos de los que el mundo ha visto en mucho tiempo–, el derecho internacional ya no es solo un complemento para la paz y la seguridad. Es una necesidad absoluta», afirma el comité noruego.

“A total surprise, I’m deeply honoured and touched.”



Listen to Navi Pillay's reaction to receiving the news of her 2026 peace prize at an international conference in the Nuremberg Palace of Justice – more specifically in the famous Courtroom 600 where the WWII war criminals… pic.twitter.com/yx5AO35O4b — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

La Premio Nobel de la Paz fue pionera del derecho de Sudáfrica y se enfrentó a la discriminación estructural, la segregación y la exclusión.

De acuerdo con un despacho de la agencia de noticias EFE, su trabajo inició en la defensa de Nelson Mandela y de otras personas que se opusieron al apartheid.

Además, ejerció como jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y de la Corte Penal Internacional (CPI) y fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014 y, hasta hace poco, presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado.