La Landaeta conmovió al público asiático con cinco conciertos

«Me sentía flotando, estaba dirigiendo y de verdad que la vibra fue muy bonita; esta noche hubo algo», así describió el maestro Christian Vásquez lo vivido en el teatro Shanghai Symphony Hall, donde la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta ofreció uno de los conciertos de su exitosa gira por Beijin y Shanghái.

El pasado 24 de octubre, el director titular Christian Vásquez y el director asociado Jesús Uzcátegui partieron junto a 120 músicos hacia la República Popular China. En esta segunda gira por la nación asiática, la agrupación presentó un selecto repertorio de obras clásicas e iberoamericanas. El itinerario incluyó tres presentaciones en la ciudad de Beijin y dos en Shanghái. En esta oportunidad, también se sumaron los integrantes del Programa Alma Llanera, quienes llevaron el sello y el color de la música venezolana a los escenarios del lejano oriente.

Antes de emprender el viaje, Vásquez expresó en las redes sociales de la orquesta su entusiasmo por el repertorio seleccionado, el cual incluyó piezas como la Cuarta Sinfonía y Francesca da Rimini, Op. 32, de Tchaikovsky, además de la obra De mi tierra (2024), de Giancarlo Castro, grabada recientemente por la agrupación. «Llevar un poco de lo nuestro, de los ritmos y las melodías venezolanas, me emociona muchísimo», afirmó el director.

El director asociado Jesús Uzcátegui

Tres programas de lujo

La orquesta deslumbró al público con tres propuestas musicales de altísimo nivel. El primer programa, bajo la batuta del maestro Christian Vásquez, estuvo integrado por:

P. I. Tchaikovsky: Francesca da Rimini, Op. 32

Giancarlo Castro: De mi tierra (2024)

P. I. Tchaikovsky: Sinfonía n.º 4 en fa menor, Op. 36

El segundo programa, dirigido por el maestro Jesús Uzcátegui, comprendió:

Giancarlo Castro: Grand Fanfare, Op. 7

P. I. Tchaikovsky: Romeo y Julieta (Obertura-fantasía)

Serguéi Prokófiev: Sinfonía n.º 5 en si bemol mayor, Op. 100

El tercer programa, a cargo nuevamente del maestro Christian Vásquez, ofreció un vibrante recorrido por las siguientes obras:

L. Bernstein: Obertura de Candide

Paul Desenne: El caimán (2016)

Arturo Márquez: Danzón n.º 8

Manuel de Falla: El sombrero de tres picos (Suite n.º 2)

Juan Pablo Contreras: Mariachitlán

L. Bernstein: Danzas sinfónicas de West Side Story

Aldemaro Romero: Fuga con pajarillo

Escenarios con historia

Los músicos venezolanos conquistaron recintos de gran renombre internacional y donde se han presentado artistas de renombre. Entre ellos destacó el Lingang Performing Arts Center (Centro de Artes Escénicas de Lingang), una moderna infraestructura dedicada a la música académica, el teatro y las artes escénicas en Shanghái.

Asimismo, la orquesta se presentó en el Shanghai Symphony Hall, emblemático complejo musical ubicado en el distrito de Xuhui y sede oficial de la Orquesta Sinfónica de Shanghái, donde deleitó a una audiencia conformada tanto por melómanos como por destacados músicos locales.

Asimismo, tuvieron una aplaudida actuación en el Beijing Performing Arts Centre, uno de los complejos culturales más imponentes de la capital. Diseñado por firmas internacionales de arquitectura, el concepto rinde homenaje al pasado comercial del Gran Canal mediante estructuras que evocan la silueta de los antiguos graneros y las velas de las embarcaciones de transporte.

Una crítica positiva

«Sinfonía que baila» y «Ritmo sudamericano», así titularon algunas reseñas publicadas por diarios y medios culturales como Jiefang Daily (Shanghai Observer / 上观新闻) y iFeng. Los críticos locales bautizaron la presentación en el Shanghai Symphony Hall como «Una sinfonía que baila» (会跳舞的交响乐), elogiando la vitalidad juvenil de la orquesta, su solidez técnica y la energía contagiosa con la que abordaron los ritmos latinoamericanos.

Igualmente, el público entrevistado al salir de los teatros calificó el desempeño como «muy interesante» y resaltó el nivel profesional de los maestros y músicos.