La popularidad de Macron cae a su nivel más bajo desde 2017

El 82% de los franceses desaprueba la gestión del presidente Emmanuel Macron, mientras que solo el 15% de las personas consultadas en la misma encuesta registró su apoyo hacia el jefe de Estado.

Tales cifras corresponden al sondeo en línea de Ipsos BVA-Cesi para La Tribune Dimanche que se realizó los días 7 y 8 de octubre, con una muestra de aproximadamente mil adultos.

La desaprobación del Gobierno alcanza cotas históricas. Entre las prioridades ciudadanas figuran la pérdida del poder adquisitivo, la defensa del sistema social y el incremento de la deuda pública, sumado a la repulsa por la represión desatada contra las protestas de estudiantes en liceos de todo el país para exigir al Ejecutivo infraestructuras dignas, recursos y una reforma integral.

El primer ministro Sébastien Lecornu se ubica en 22 % de respaldo, frente a un 69 % de rechazo. Aun con esa leve mejora, el jefe de Gobierno permanece lejos de los umbrales que sostuvieron a sus antecesores.

El liderazgo de Macron sobrevive con un respaldo casi exclusivo de su propia familia política. Los partidos Renaissance, Modem y Horizons concentran el apoyo residual al oficialismo, mientras las demás fuerzas políticas y sociales expresan un rechazo transversal, lo cual hace que la base de sustentación se estreche.

A meses de las elecciones presidenciales, las figuras de la ultraderecha lideran las preferencias relativas. Jordan Bardella reúne 33 % de satisfacción y Marine Le Pen alcanza 32 %, aunque su desaprobación supera el 50 % del electorado.