La reelección de Lula y su impacto en el Sur Global

El Tribunal Superior Electoral de Brasil proclamó los resultados oficiales de las elecciones presidenciales: el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva se impuso con el 51,79% de los votos válidos frente al senador Flávio Bolsonaro, conquistando así un cuarto mandato histórico.

Tras haber quedado más de dos millones de votos por detrás en la primera vuelta, Lula protagonizó una remontada épica en la segunda ronda, superando a su rival por unos 4,43 millones de sufragios. El vuelco electoral se consumó en las puertas de la mayor economía de América Latina, asestando un golpe decisivo a la ola conservadora que amenazaba con inundar el continente.

Durante los últimos años, el mapa político latinoamericano no ha dejado de cambiar. Desde la llegada al poder de Javier Milei en Argentina hasta la irrupción de la derecha en Bolivia tras dos décadas de hegemonía de la izquierda, pasando por los reveses electorales del progresismo en Chile y Perú, las fuerzas conservadoras han ido ganando terreno. Sin embargo, Brasil representa la pieza de mayor peso en este dominó regional. El triunfo de Lula desbarata la narrativa de un avance conservador incontestable.

Una victoria de la dinastía Bolsonaro habría consolidado un bloque ultraconservador con centro de gravedad en Brasilia. En su lugar, el mantenimiento del poder en manos de la izquierda y el centroizquierda en las dos naciones más pobladas e influyentes de la región —México y Brasil— preserva un mapa geopolítico plural. La reelección de Lula, sustentada en la defensa de la soberanía nacional y el rechazo a las presiones externas, redefine el equilibrio de fuerzas en la región e influye directamente en la política continental.

Para la integración de América Latina, los resultados de estas elecciones trascendían con mucho la política doméstica. Un triunfo de la oposición habría asestado un golpe demoledor a la cooperación regional en tres frentes clave:

En primer lugar, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), ya sumida en un frágil equilibrio, habría quedado seriamente desamparada. La incapacidad del organismo para acordar una posición común tras la intervención militar estadounidense en Venezuela dejó al descubierto sus costuras institucionales. Si se tiene en cuenta que la administración de Jair Bolsonaro congeló la participación de Brasil en la CELAC en 2020, un Ejecutivo bajo la égida de su hijo habría terminado por vaciar de contenido este espacio de concertación multilateral.

En segundo lugar, el Mercado Común del Sur (Mercosur) encaraba un riesgo explícito de desmantelamiento. Durante la campaña, Flávio Bolsonaro no ocultó su intención de desvincular a Brasil del «corsé» del bloque, según su definición, para volcarse en acuerdos bilaterales, una línea de actuación en perfecta sintonía con las pretensiones de flexibilización promovidas por Milei. La sintonía entre Brasilia y Buenos Aires en este punto habría degradado el Mercosur, transformándolo de un bloque con arancel externo común a una mera zona de libre comercio desregulada.

Por último, el engranaje de los BRICS corría el riesgo de paralizarse. El candidato conservador tildó reiteradamente la alianza de «altamente ideologizada» y criticó sus intentos de desafiar la hegemonía del dólar frente a Washington. Sin necesidad de formalizar un portazo, la posible retirada de Brasil habría erosionado la cohesión política de la plataforma.

Las reacciones de la comunidad internacional ilustran el alcance diplomático del escrutinio. En una coyuntura global marcada por la tentación proteccionista, la carrera por las tecnologías críticas y el aumento de la rivalidad entre potencias, el triunfo de Lula adquiere una dimensión que excede los límites nacionales. Bajo su liderazgo, Brasil se reafirma como un actor indispensable en la gobernanza climática, la transición ecológica y la defensa del multilateralismo comercial.

Así lo subrayaba el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, al calificar el resultado de «victoria para el Sur Global y las fuerzas progresistas de todo el mundo». En una línea parecida, el mandatario ruso, Vladimir Putin, destacó la legitimidad de las urnas como un respaldo a la soberanía brasileña en la arena internacional, mientras que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró en redes sociales un triunfo que interpreta como el inicio del repliegue del reaccionarismo global.

Con todo, una victoria electoral no equivale al fin de una corriente histórica.

El péndulo político latinoamericano rara vez responde a una fe ideológica ciega; antes bien, actúa como un mecanismo de castigo implacable contra los gobernantes incapaces de satisfacer las expectativas ciudadanas. La capacidad para traducir el crecimiento económico en una mejora tangible del bienestar cotidiano y la efectividad para atajar la erosión de la seguridad ciudadana seguirán siendo el verdadero examen para el Ejecutivo. Como ha puesto de manifiesto este vertiginoso combate electoral, retener los votos no garantiza conservar el favor de la sociedad.

Lula ha logrado contener el viraje a la derecha en Brasil, pero no podrá modificar en solitario la inercia política de todo un continente. El desafío decisivo para el Sur Global no se agota en preservar la autonomía estratégica frente a las presiones externas, sino también en demostrar que la arquitectura de la cooperación regional es capaz de traducirse en mejoras concretas para la vida diaria de sus ciudadanos.

(Yushi Wang, de la Universidad de Tsinghua, también contribuyó a este artículo.)