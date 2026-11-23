Con un acto solemne celebrado en la Plaza de Honor “Jesús María Bianco”, la Universidad Central de Venezuela (UCV) develó una placa conmemorativa dedicada a los integrantes de su comunidad —estudiantes, profesores, trabajadores obreros y empleados administrativos— fallecidos tras el doblete sísmico ocurrido el 24 de junio.

La actividad marcó el cierre oficial de la Semana del Estudiante y contó con la coordinación de la Secretaría de la UCV junto a diversas dependencias y equipos universitarios, como la Organización de Bienestar Estudiantil, la Comisión de Prevención y Atención de Emergencias, Cultura, Deportes, Extensión Universitaria, la Federación de Centros Universitarios, el Cuerpo de Bomberos Universitarios, Mantenimiento y la Dirección de Seguridad, refirió la cuenta de la red social de Instragam de la universidad.

Durante su intervención, la secretaria Corina Aristimuño explicó que la jornada entrelaza la culminación de las actividades estudiantiles con un recuerdo duradero hacia quienes integraron la institución. Sostuvo que la casa de estudios requería detenerse para asumir su compromiso ético e histórico, expresar su pesar y mantener vivo el recuerdo de los universitarios que perdieron la vida en ese episodio.

Aristimuño añadió que la Secretaría y el comité organizador ratifican su labor de preservar la memoria histórica de la universidad, respaldando la trayectoria académica de los estudiantes desde que entran hasta que se gradúan y valorando su constancia cotidiana, como muestra de que la UCV sigue en pie, con espíritu crítico y cohesión frente a las dificultades.