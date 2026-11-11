Lanzan explosivo contra medio de comunicación en Colombia

Un ataque sacudió la ciudad de Cali la madrugada de este miércoles. Sujetos armados lanzaron un artefacto explosivo contra la sede del medio de comunicación RCN, generando momentos de zozobra en la zona y causando daños materiales en la infraestructura del edificio.

De acuerdo con el reporte de la Policía, las cámaras de seguridad de la zona permitieron establecer que dos hombres que se movilizaban en motocicleta fueron los responsables de lanzar una granada en las inmediaciones de la sede.

Pese a la fuerza del impacto, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reaccionó a través de un comunicado en el que ordenó un despliegue masivo de inteligencia para desarticular a los autores intelectuales del ataque.

¡RECHAZO TOTAL AL ATENTADO CONTRA RCN EN CALI!



He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal.



La explosión causó daños… https://t.co/ueN6LlM9ku — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 11, 2026

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó el atentado y expresó su solidaridad con los periodistas y los medios de comunicación, señalando que “la libertad de prensa es un pilar de la democracia y proteger a los medios de comunicación es proteger el derecho de todos los ciudadanos a estar informados. Rechazamos las amenazas contra los medios de comunicación en Colombia y, especialmente, el más reciente ataque con granada ocurrido en Cali. La violencia y la intimidación no pueden convertirse en herramientas para callar a quienes informan”.

Luego del atentado con explosivos contra las instalaciones de RCN en Cali, la Alcaldía anunció una recompensa por información que permita capturar a los responsables.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que facilite la identificación de los sujetos que perpetraron el ataque. “Junto con nuestra Fuerza Pública, desplegaremos todas las capacidades para esclarecer este hecho y llevar a los responsables ante la justicia”, señaló. El alcalde concluyó su pronunciamiento con un mensaje de respaldo al medio: “¡En Cali no nos van a intimidar!”, señaló.

Sistema de Medios Públicos se pronuncia

RTVC Sistema de Medios Públicos (entidad estatal del gobierno colombiano encargada de operar los medios de comunicación públicos y de servicio de carácter nacional) rechazó el atentado.

En un comunicado expresó su solidaridad con los equipos periodísticos, técnicos y administrativos del medio de comunicación, así como con sus familias, y señaló: “La protección de su vida e integridad debe ser una prioridad”.

Asimismo, RTVC condenó las acciones de violencia e intimidación contra los medios de comunicación y quienes ejercen el periodismo.

“Rechazamos toda forma de violencia, amenaza o intimidación contra los medios de comunicación y quienes trabajan en ellos. Ninguna diferencia de opinión o de enfoque editorial justifica acciones que pongan en riesgo su seguridad o el libre ejercicio del periodismo», señaló.