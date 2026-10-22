“Las motosierras destruyen… dividen”: la reflexión de Sánchez tras la visita de Milei

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió con contundencia a la polémica visita del presidente argentino, Javier Milei, a España. El mandatario del país sudamericano llegó al territorio español envuelto en duras descalificaciones y ataques dirigidos hacia el Ejecutivo local, la militancia de izquierda y la prensa independiente.

Sin embargo, diversos analistas y sectores de la opinión pública, tanto en España como en Argentina, señalaron que la retórica del líder ultraliberal —calificado ampliamente como «impresentable»— terminó jugando a favor del proyecto progresista español al evidenciar el contraste entre ambos modelos de gestión.

Durante un acto político en el que abordó los efectos de las políticas de ajuste y el discurso de confrontación, Sánchez contrapuso el modelo social que abandera su administración frente al programa económico impulsado por la Casa Rosada. Con una contundente advertencia, el jefe del Ejecutivo español rechazó el uso de la confrontación e instó a defender el bienestar social e institucional del país.

Las motosierras no construyen nada, destruyen. No unen, dividen y fragmentan. No hacen que crezca nuestra economía, la hunden. Si hay una lección clara de la visita de Milei, es que si gobiernan Feijóo y Abascal, harán con España lo que desgraciadamente Milei está haciendo con Argentina. Nosotros vamos a proteger lo logrado y a hacer que España avance 4 años más en derechos y libertades. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026

«Las motosierras no construyen nada, destruyen. No unen, dividen y fragmentan. No hacen que crezca nuestra economía, la hunden», sentenció con firmeza el mandatario español al cuestionar la efectividad de las medidas de austeridad extrema y los ataques vertidos durante la estadía del mandatario argentino.

En su pronunciamiento, el líder del Ejecutivo alertó sobre las alianzas entre la derecha y la ultraderecha española, estableciendo un paralelismo directo entre las medidas de la administración libertaria en Argentina y los planes de la oposición local de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Sánchez advirtió sobre el riesgo institucional que implicaría replicar esas fórmulas económicas y políticas en España.

«Si hay una lección clara de la visita de Milei, es que si gobiernan Feijóo y Abascal, harán con España lo que desgraciadamente Milei está haciendo con Argentina», enfatizó Sánchez, remarcando que el único camino para la nación radica en el fortalecimiento democrático y el gasto social: «Nosotros vamos a proteger lo logrado y a hacer que España avance 4 años más en derechos y libertades».