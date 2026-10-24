Latinoamérica espera al papa del 11 al 16 de noviembre en su nueva gira

El papa León XIV, de nacionalidad estadounidense y peruana, tiene programado realizar del 6 al 16 de noviembre su primera gira por América Latina, que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú.

Sin embargo, el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, quien explicó que el rumbo inmediato del pontificado estará condicionado por la evolución médica del obispo de Roma y por las indicaciones que formulen los especialistas en los próximos días.

El pasado lunes, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, informó que una misión de avanzada del Vaticano, que coordina la visita del papa, volverá al país este 26 de octubre.

Perú ocupa la segunda mitad del viaje, al estar previsto un total de seis días para visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, en lo que supondrá su reencuentro con el país que marcó su vida apostólica al haber vivido más de 20 años en él, en los que pasó de ser misionero a obispo, además de obtener la nacionalidad en agosto de 2015.

El Gobierno de Perú declaró días no laborables, que deberán ser compensados posteriormente por los trabajadores, en Lima, el Callao y otras seis regiones del país durante la visita del papa León XIV, programada del 11 al 16 de noviembre próximo, informó un decreto supremo publicado este viernes.

La medida se aplicará para el sector público y privado, en este caso con un previo acuerdo entre el empleador y los trabajadores, con el objetivo de «otorgar facilidades» a las personas que quieran asistir a los eventos papales «y seguir de cerca el desarrollo de las actividades del Sumo Pontífice».

El decreto, que fue suscrito por la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Trabajo, Juan Sheput, sostuvo que la visita del papa «constituye un acontecimiento de especial trascendencia para el país, por su significado espiritual, histórico y social para el pueblo peruano».

Destacó, además, que León XIV «es de nacionalidad peruana y mantiene una profunda vinculación personal y pastoral con el Perú, donde ha laborado por varias décadas».

León XIV, de 71 años de edad, fue operado el pasado martes en el Policlínico Gemelli de Roma para la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, luego de que los médicos identificaran un nódulo sospechoso durante controles de rutina. La intervención permitió confirmar el diagnóstico de adenocarcinoma, una de las formas más comunes de cáncer pulmonar.