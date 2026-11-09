León XIV en Argentina pide priorizar a las personas con discapacidad

El pontífice estadounidense no limitó su agenda a los grandes templos del país. También reservó tiempo para iniciativas sociales. En su segundo día en Argentina, el Santo Padre visitó el Cottolengo Don Orione, de la ciudad de Claypole en la provincia de Buenos Aires, residencia que, según su sitio web, «está centrada en brindar una atención integral y humanizada a personas con discapacidad».

Desde el Cottolengo Don Orione, el papa León XIV expresó su deseo de «que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión», al tiempo que aseguró que «el progreso de una nación también se mide por la acogida a las personas con discapacidad y necesidades especiales».

Aunque la visita duró poco más de una hora, figura entre los actos de mayor carga simbólica de la agenda papal en Argentina, ya que ha sido interpretada por sectores religiosos como un gesto de respaldo a una organización afectada por los recortes a la financiación estatal de la atención a personas con discapacidad aplicados por el gobierno de Javier Milei.

En línea con lo que manifestó en el Cottolengo Don Orione, el papa León XIV insistió desde sus redes con el pedido de ayuda para las personas con discapacidad.

El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales. Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de… — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 9, 2026

Por su parte, el presidente de la Pastoral Social, el obispo de La Rioja Dante Braida, pidió que la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione, donde hay 400 personas con discapacidades severas, contribuya a crear conciencia en el Estado y que también la sociedad les preste atención.

Pidió diálogo, límites en el poder y una economía al servicio de la gente

Este domingo, el papa León XIV pronunció su primer discurso en Argentina en el Palacio Libertad. Junto al presidente Javier Milei y ante funcionarios, legisladores y gobernadores, el Sumo Pontífice pidió una economía “al servicio de las personas y no la persona al servicio de la economía”, así como también habló de la importancia de “reconocer al que piensa distinto”.

El acto, que fue transmitido por cadena nacional, dio inicio con el discurso de Milei. Luego, durante 25 minutos, León XIV dirigió un mensaje a las autoridades y al cuerpo diplomático, al que presentó como una reflexión sobre la dignidad humana, la concordia y el bien común.

«Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar», dijo el Leon XIV en su discurso.

A su vez, alertó sobre la corrupción y planteó la necesidad de que las autoridades reconozcan “los límites del poder”.

También mencionó a los jóvenes que abandonan el país para desarrollar sus proyectos de vida. “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, señaló.

En ese marco, donde ambos ofrecieron discursos, el Presidente evitó pronunciarse sobre las palabras del jefe del Vaticano, que hicieron hincapié en temas que han generado controversia para el Gobierno, como la universidad, la economía, los discapacitados y los límites del poder.