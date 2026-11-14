Levantan suspensión de vuelos en EEUU que dejó más de un millón de pasajeros afectados

La suspensión terminó después de 4 horas y media y los despegues se reanudaron progresivamente. Al cierre del viernes, casi 10.000 vuelos habían sido cancelados, según reporte de la plataforma de seguimiento aéreo Flightradar24.

Aunque la FAA levantó la suspensión, las aerolíneas necesitan tiempo para recuperar sus operaciones habituales y los efectos de la interrupción podrían prolongarse durante varios días, según declaraciones del secretario de Transporte, Sean Duffy.

Las principales aerolíneas del país, entre ellas American, Delta y United, anunciaron la reanudación de sus vuelos.

Duffy declaró en una rueda de prensa que el sistema tardará un tiempo en volver a estar operativo y recuperará su plena capacidad antes del pico de viajes previsto para las festividades del Día de Acción de Gracias (26 de noviembre).

La FAA ordenó este viernes detener los despegues de aviones en todos los aeropuertos del país por «circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad» tras una falla de las comunicaciones en los centros de control del tráfico aéreo.

Más de un millón de pasajeros afectados

Según las estimaciones de la empresa analítica Cirium, alrededor de 11.000 vuelos con más de 1,5 millones de pasajeros tenían previsto despegar de aeropuertos estadounidenses después de las 16:00 del viernes. Al menos 827 vuelos tuvieron que desviarse: 670 regresaron a sus aeropuertos de origen y otros 157 aterrizaron en destinos alternativos.

La falla que originó la crisis

Todo comenzó con problemas de telecomunicaciones que afectaron a los centros regionales de control del tráfico aéreo. El fallo también provocó interrupciones en los sistemas de radar, dificultando la coordinación entre los controladores y las aeronaves. La FAA decidió detener los despegues por motivos de seguridad.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó el fallo a que los enrutadores de la antigua red de telecomunicaciones en el sistema de control aéreo se sobrecargaron y empezaron a transmitir datos inconsistentes, lo que afectó a los radares y a las comunicaciones.

El factor técnico

El problema se debió a una sobrecarga de la antigua infraestructura de comunicaciones. Según el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la instalación de nuevos equipos y tecnologías saturó componentes antiguos, provocando fallos intermitentes en las comunicaciones y el radar.

«Lo que tenemos es un sistema de control del tráfico aéreo increíblemente viejo», afirmó, a su vez, Duffy. Se trata de telecomunicaciones analógicas. Nuestros conmutadores y nuestros enrutadores se sobrecargaron con datos y dejaron de funcionar», explicó.