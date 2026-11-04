Líder de pandilla haitiana propuso diálogo a la ONU

El líder de la pandilla 400 Mawozo de Haití, Wilson Joseph, informó que le envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en la cual le solicitó desplegar una delegación a esa nación para el diálogo y la mediación.

En una entrevista con la agencia de noticias AP, el delincuente aseguró que los técnicos de aviación de El Salvador integrantes de la fuerza multinacional que opera en el país caribeño habían muerto en un ataque el 18 de octubre, mientras se encontraban en territorio de Chen Mechan, otra banda armada.

Mientras el Gobierno haitiano ha dicho que los salvadoreños fueron secuestrados, el presidente de la nación centroamericana, el ultraderechista Nayib Bukele, afirma que están vivos y envió 2.000 efectivos militares más.

Joseph recalcó a la agencia que está molesto porque los ataques con drones están matando a civiles y que “los políticos haitianos, que son los padres de las pandillas y los rebeldes (…), no quieren que esto se detenga” pues, afirma, fueron quienes los armaron.

En la carta a Guterres, el pandillero apunta que “dadas las declaraciones vengativas y las amenazas del señor Nayib Bukele, temo que esta situación conduzca a una agudización de la violencia y a una lógica de represalias, de la cual el pueblo haitiano será la primera víctima”.

Por su parte, Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres, confirmó que habían recibido la epístola, aunque aclaró que eso no implica un reconocimiento de su autor ni respaldo a su contenido.