Líder demócrata exige fin de la guerra en Irán

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, exigió al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, poner fin a la guerra que desde hace ocho meses libra contra la República Islámica de Irán.

En rueda de prensa, el veterano dirigente de la tolda que desde enero será mayoría en la Cámara Alta sostuvo que las operaciones bélicas en el país persa deben terminar, porque “los estadounidenses no saben por qué demonios estamos luchando allí”.

Por otra parte, ante la amenaza del mandatario de convertirse en el “señor veto” y rechazar todas las propuestas de leyes presentadas por la oposición, el legislador advirtió que la nueva mayoría acudirá a los tribunales y envolverá al mandatario “en una maraña de obstáculos legislativos” si insiste en desafiar la ley o la voluntad popular.

“Los días de un Senado sumiso ante Trump se han terminado”, expresó, para luego subrayar que la gente no les otorgó la mayoría para hacer lo que quieran, “sino para hacer lo que el pueblo americano quiere. Los republicanos tuvieron esa oportunidad hace dos años y la desperdiciaron”.

Schumer recalcó que “contra todo pronóstico, los demócratas hemos ganado el Senado y tenemos cinco palabras para el pueblo estadounidense: el alivio está en camino” y apuntó que los resultados de las elecciones de medio término representan una “reordenación generacional del mapa del Senado”, con consecuencias históricas tras vencer en estados tradicionalmente republicanos.

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El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, anunció que se apartará del liderazgo del partido tras la debacle del martes y no continuará como líder de la minoría de la Cámara Baja en enero. Al mismo tiempo, el demócrata Hakeem Jeffries dijo que se postulará para sucederlo.

El secretario de Defensa podría ser el primero en caer

Tras la demoledora victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio término del martes en Estados Unidos, las miradas apuntan a que uno de sus primeros blancos podría ser el secretario de Defensa, Pete Hegseth, contra quien estarían incluso algunos congresistas republicanos.

De acuerdo con un reporte de la cadena CNN, aunque los demócratas solo tomarán el control del Congreso el 3 de enero, la Cámara de Representantes podría votar la semana próxima una moción para someter a juicio político a quien consideran uno de los principales responsables de la guerra en Irán.

El representante republicano Thomas Massey, un firme opositor a Trump dentro de sus propias filas, declaró a CNN que planea impulsar la votación para someter a Hegseth a un “impeachment” cuando el Congreso reinicie sus sesiones la semana venidera y, según distintas fuentes de esa tolda, se espera que la medida se apruebe sin inconvenientes.

Varios republicanos afirmaron que Hegseth exageró la capacidad de EEUU para resolver de manera rápida el conflicto.