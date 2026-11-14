Lo asesinó con un cuchillo en medio de una bebedera

Funcionarios del Cicpc, adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Oeste, lograron esclarecer el homicidio de William Alejandro Báez Vergara (32), quien fue atacado en una riña, hecho ocurrido en Los Mecedores, sector Las Torres, parroquia La Pastora, Caracas.

Un reporte colgado en la cuenta Instagram del Cicpc señala que la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas cuando sostuvo una fuerte discusión con Yonaiker José Acosta González (22), la cual escaló rápidamente a una riña. Durante el altercado, el agresor le propinó múltiples heridas con un arma blanca tipo cuchillo y huyó del sitio.

Familiares de Báez Vergara lo auxiliaron en el lugar tras ser alertados por los vecinos y lo trasladaron de emergencia hasta el Hospital José María Vargas de Caracas, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones, amplía el reporte.



Otro homicidio perpetrado con arma blanca ocurrió el pasado martes en el barrio El Libertador, Guanare (Portuguesa), donde la víctima compartía con amigos, de acuerdo a informes policiales. En este caso, la víctima fatal quedó identificada como José Andrés Arellano (36), quien recibió varias puñaladas en su cuerpo, propinadas por un compañero de trabajo. Ambos laboraban como albañiles.



Pese a que sus amigos lo trasladaron a un centro de salud, José ingresó sin signos vitales. El cadáver presentó heridas en el brazo derecho, abdomen y el tórax. Agentes del Cicpc capturaron al homicida en las adyacencias de la autopista José Antonio Páez.